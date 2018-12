GrapheneCA à IDTechEx pour créer des produits intelligents





NEW YORK, 20 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nano Graphene Inc., faisant affaire sous le nom de GrapheneCA («?GrapheneCA?»), la société qui développe et produit des matériaux 2D de nouvelle génération pour le XXIe siècle, a participé activement à IDTechEx et tiré parti de l'occasion pour se brancher sur les esprits les plus brillants du monde pour créer des produits intelligents contenant du graphène.



La société, dont le siège social est à New York, a amorcé la production de graphène en juillet 2017 et utilise une technologie brevetée propre, verte, portable et évolutive pour fabriquer la gamme de produits d'avant-garde qu'elle offre au Monde.

Lors d'une présentation à IDTechEx David Robles, responsable du développement commercial chez GrapheneCA, a déclaré au public réuni que les installations de l'entreprise peuvent d'ores et déjà accommoder une production à grande échelle, à faible coût et que les processus de fabrication répondent à la demande de l'industrie : «?Là où la plupart des entreprises pensent que la chaîne d'approvisionnement est l'élément le plus important, nous avons compris que la technologie de base permettant d'exploiter le graphène et l'approche scientifique fondamentale utilisée peuvent être inversées.?»

«?Lorsqu'on parle de graphène, on parle instantanément de haute technologie?; il n'y a pas de basse technologie?», a-t-il poursuivi. «?J'étais là pour rencontrer des personnes qui peuvent nous aider à fabriquer des encres, des capteurs pour exploiter les propriétés uniques du graphène afin de fabriquer une électronique plus intelligente et moins chère qui peut être intégrée à tout, pour fournir des fonctionnalités, assurer la transmission ou la protection, et être porteurs d'un avenir où les consommateurs pourront imprimer en 3D des produits technologiques d'une qualité bien meilleure que tout ce que nous voyons aujourd'hui.?»

Ce sont ces caractéristiques high-techs intelligentes qui font du graphène un additif du XXIe siècle qui ne se limite pas simplement à améliorer les propriétés mécaniques des applications industrielles.

La société a saisi l'occasion pour présenter son excellent programme de partenariat, programme qui a suscité beaucoup d'intérêt tout au long du salon et qui devrait se traduire par de très importantes annonces de collaboration dans un avenir très proche, celles-là émanant à la fois du secteur privé et des milieux universitaires.

«?Nous avons établi ce que nous recherchions chez nos partenaires et occupons actuellement une position de leader en matière de technologie, de coût, de volumes d'approvisionnement, de distribution régionale et mondiale, ainsi que de rapidité de livraison à grande échelle?», a renchéri le fondateur de GrapheneCA, Boris Goldstein, chercheur pionnier en la matière, qui participe personnellement à la création d'intéressants partenariats de développement technologique au Canada ? principalement au Québec ? et qui a évoqué la mise en place d'une relation privilégiée en développement avec l'Université du Québec à Montréal, à être officialisée dans les prochaines semaines.

À PROPOS DU GRAPHÈNE

Le graphène a été découvert en 2004 et a reçu le prix Nobel en 2010. Le graphène est du carbone pur aligné sur un plan 2D, que d'aucuns décrivent comme le «?matériau miracle?» du XXIe siècle. Il s'agit du matériau le plus léger que l'on connaisse, il est 200 fois plus résistant que l'acier, offre la plus grande surface possible, est incroyablement flexible, conduit la lumière et l'électricité comme aucun autre matériau, pour ne citer que quelques-unes de ses propriétés uniques. Le graphène a déjà un impact sur un grand nombre d'industries et changera certainement à long terme le cours des choses dans à peu près tous les champs d'activité humaine.

À PROPOS DE GRAPHENECA

GrapheneCA est une société privée de production et de commercialisation de graphène et de matériaux à base de graphène, basée à New York. Son objectif est d'intégrer le graphène dans des applications bien concrètes en utilisant un processus de production de son cru hautement efficace, évolutif et respectueux de l'environnement. GrapheneCA a mis en place des installations de fabrication à New York et produit actuellement du graphène de haute qualité à grande échelle sous forme de flocons de graphite superposés de 1 à 3 et 5 à 8 couches contenant moins de 0,03 % d'oxygène. Les procédés de fabrication exclusifs de GrapheneCA sont notoirement efficaces et remarquablement écologiques.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des «?informations prospectives?» au sens donné à ce terme dans la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les mots «?peut?», «?serait?», «?pourrait?», «?devrait?», «?potentiel?», «?sera?», «?cherchera?», «?à l'intention?», «?planifier?», «?prévoir?», «?croire?», «?estimer?», «?s'attendre à?» et les expressions similaires relatives à GrapheneCA, y compris les informations relatives aux plans d'entreprise de GrapheneCA et aux utilisations futures du graphène, sont destinés à identifier des informations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent constituer des informations prospectives. Ces déclarations reflètent les vues et les intentions actuelles de GrapheneCA en ce qui concerne les événements futurs, ainsi que les informations actuelles à la disposition de GrapheneCA, et sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses. Des facteurs ou hypothèses importants ont été appliqués pour fournir des informations prospectives, notamment que GrapheneCA produise en masse du graphène et que le graphène soit adopté par les marchés. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations concrets, exprimés ou implicites dans ces informations prospectives, diffèrent de ceux décrits dans le présent document si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter : des modifications à la loi?; la capacité de mettre en oeuvre des stratégies commerciales et de rechercher des opportunités commerciales?; l'état des marchés des capitaux?; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre les opérations?; un nouveau modèle d'entreprise?; la dépendance vis-à-vis des fournisseurs clés et des partenaires locaux?; la concurrence?; l'issue et le coût de tout litige?; ainsi que les conditions générales de l'économie, du marché et des affaires. Si un facteur affecte GrapheneCA de manière inattendue, ou si les hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives s'avèrent inexactes, les résultats ou événements réels peuvent différer considérablement des résultats ou des événements prévus. Toute information prospective de ce type est expressément qualifiée dans sa totalité par cette mise en garde. En outre, GrapheneCA n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations prospectives. Les informations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont valables à la date de ce communiqué de presse et GrapheneCA n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives autres que celles requises par la loi en vigueur. Les résultats de GrapheneCA ainsi que les informations et calculs prospectifs peuvent être affectés par les fluctuations des taux de change.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les personnes ci-dessous :

Canada



Martin Tremblay

Conseiller en investissement

514 566-6606

mtremblay@hamsacapital.com International



Peter Nesveda

Affaires internationales

+61 (0) 412?357?375

pnesveda@graphene.ca États-Unis



David Robles

Développement des affaires

646-696-0679

drobles@graphene.ca

