Projet de forage exploratoire dans l'ouest de la passe Flamande - Début de l'évaluation environnementale

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour appuyer la proclamation par les Nations Unies de l'Année internationale de la protection des végétaux en 2020....

Prendre des mesures pour améliorer la durabilité environnementale des entreprises de la Colombie-Britannique, tout en aidant également à améliorer les résultats commerciaux est d'une importance cruciale pour la compétitivité future des entreprises et...