Déclaration de l'honorable Lawrence MacAulay sur l'appui du gouvernement du Canada pour l'Année internationale de la protection des végétaux (2020)





OTTAWA, le 20 déc. 2018 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour appuyer la proclamation par les Nations Unies de l'Année internationale de la protection des végétaux en 2020.

« Le gouvernement fédéral reconnaît que la protection des ressources végétales du Canada est essentielle à la sécurité alimentaire et au bien-être des Canadiens. Les végétaux ne sont pas seulement le premier maillon de la chaîne alimentaire, ils sont également essentiels à l'économie du Canada. L'industrie nationale de la production végétale génère à elle seule plus de 22 milliards de dollars en exportations.

Bien que nous nous efforcions de maintenir le plus haut niveau de protection des végétaux et de salubrité des aliments au Canada, la propagation des ravageurs et des maladies, surtout par le commerce et les voyages internationaux, présente de graves risques pour l'agriculture et notre environnement.

J'ai l'honneur d'annoncer que le gouvernement du Canada appuie l'adoption de la résolution des Nations Unies sur l'Année internationale de la protection des végétaux en 2020.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est l'organisation nationale pour la protection des végétaux du Canada et s'est engagée à protéger les ressources végétales. De concert avec d'autres ministères et organismes fédéraux, l'ACIA dirige les efforts du Canada en collaboration avec d'autres partenaires internationaux en vue de sensibiliser la population aux effets néfastes des phytoravageurs et des maladies des végétaux et d'aider à obtenir du soutien pour renforcer la protection phytosanitaire à l'échelle internationale.

L'annonce d'aujourd'hui représente une étape clé vers le renforcement des organismes nationaux, régionaux et internationaux de protection des végétaux afin qu'ils puissent aider à relever les défis liés à la protection des ressources végétales, tant ici au Canada que dans les pays en développement et les pays les moins avancés du monde.

J'ai hâte de travailler avec mes collègues pour faire avancer notre travail de protection des ressources végétales, de l'environnement et de l'économie, et de veiller à ce que les Canadiens jouissent de la qualité de vie élevée à laquelle ils sont habitués. »

Lien connexe

Suivez-nous sur les médias sociaux

Twitter : @ACIA_Canada

Facebook : ACIACanada

LinkedIn: Agence canadienne d'inspection des aliments

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Communiqué envoyé le 20 décembre 2018 à 14:06 et diffusé par :