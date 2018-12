Unifor lance une importante campagne publicitaire





TORONTO, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Nouvelles de la rencontre entre le syndicat et General Motors (GM) à son siège social de Detroit.

Unifor dévoile aussi aujourd'hui une stratégie publicitaire d'envergure.

Le blitz publicitaire vise les auditoires canadiens et américains par le biais de la télévision, de la radio, de la presse écrite, de la publicité numérique et de la publicité extérieure. Cette importante campagne de publicité payante s'adresse à un auditoire plus vaste et vise à mobiliser et à informer les consommateurs dans le cadre de la campagne #SauvonsOshawaGM du syndicat, un appel national en vue d'appuyer les travailleuses et travailleurs de l'automobile et de maintenir de bons emplois au Canada.

Des annonces imprimées pleine page paraissent aujourd'hui et paraitront pendant toute la période des Fêtes dans le Detroit Free Press, le journal local du siège social de General Motors, aux États-Unis. Les navetteurs de la région du Grand Toronto pourront voir nos panneaux numériques le long des principales routes de la région. Unifor cible les utilisateurs de Facebook et de Twitter, et les gens du sud de l'Ontario qui écoutent la radio au volant entendront haut et fort le message que la loyauté doit être réciproque et que si GM veut vendre ici, GM doit fabriquer ici.

Les dépenses les plus importantes de cette campagne publicitaire se concentrent sur la publicité télévisée. En mettant l'accent sur les sports et les émissions de nouvelles, la publicité télévisée intitulée « Trahison » sera vue par des milliers de Canadiens qui regardent les matchs de hockey de la LNH, le basketball de la NBA et ceux qui regardent les nouvelles et les réseaux de télévision commerciale. Ce soir, les Canadiens qui regardent les Maple Leafs de Toronto et les Canucks de Vancouver verront l'annonce d'Unifor pendant les deux matchs.

Les annonces à la télévision et à la radio peuvent être consultées ici :

Télévision anglophone

https://www.saveoshawagm.ca/

Télévision francophone

https://www.sauvonsoshawagm.ca/

Radio anglophone

https://soundcloud.com/user-534489544/english-radio-ad

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

