ANNULÉ - Avis au public - Réductions de voie sur le pont-jetée LaSalle





Veuillez prendre note que les réductions de voie sur le pont-jetée LaSalle sont annulées.

KINGSTON, ON, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura des réductions de voie sur le pont-jetée LaSalle aux fins de travaux de réparation au cours de la période suivante :

du jeudi 20 décembre, à 19 h, au vendredi 21 décembre, à 1 h.

Durant cette période, une voie demeurera ouverte dans les deux directions et deux signaleurs seront sur place pour diriger la circulation. Les automobilistes peuvent s'attendre à de légers retards.



Ces réductions de voie n'auront aucune incidence sur les cyclistes et les piétons, et elles ne perturberont pas la circulation maritime.



L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.



SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Communiqué envoyé le 20 décembre 2018 à 13:52 et diffusé par :