Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires - Plus de 1,5 M$ pour améliorer les installations de recherche d'Oleotek

THETFORD MINES, QC, le 20 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada accordent respectivement 687 349 $ et 859 186 $ à Oleotek pour appuyer un projet de 1 718 372 $ visant l'amélioration des installations de recherche de ce centre collégial de transfert de technologie, aussi reconnu en tant que centre d'accès à la technologie.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, et le député de LaSalle-Émard-Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, M. David Lametti, en ont fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours.

Le projet consiste à améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment d'Oleotek ainsi que la qualité de ses installations de recherche et de commercialisation afin de mieux servir les entreprises canadiennes dans le développement de procédés chimiques industriels verts et renouvelables.

Citations :

« Le soutien du gouvernement du Québec contribuera à la réalisation de nouveaux projets industriels au sein d'un secteur d'avenir qui fait la promotion des technologies vertes et de l'efficacité énergétique. C'est aussi un geste concret en faveur de la recherche et de l'innovation que nous posons aujourd'hui grâce à l'optimisation des infrastructures d'Oleotek. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires de notre gouvernement contribue à l'amélioration des installations de recherche d'Oleotek. Ces lieux permettront aux étudiants du cégep de Thetford d'exceller en tant que leaders canadiens actuels et futurs. »

David Lametti, député de LaSalle-Émard-Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Oleotek participe activement à l'implantation et au maintien dans la région de la Chaudière-Appalaches d'un pôle d'excellence en matière de chimie verte et de mise à l'échelle de procédés. Ses installations de recherche servent concrètement à la formation spécialisée des étudiants du cégep en fonction des besoins de l'industrie. La connaissance des réalités du marché du travail permet ainsi une meilleure intégration des étudiants dans les milieux industriels. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Faits saillants :

Affilié au cégep de Thetford, Oleotek offre des services de recherche appliquée et de l'aide technique aux entreprises, en plus d'élaborer et de réaliser des projets d'innovation technologique, de diffuser l'information et d'intégrer des activités de formation de la main-d'oeuvre dans les secteurs de la chimie verte, de la chimie renouvelable, du pilotage de procédés et de l'oléochimie.

La chimie verte, parfois qualifiée de chimie durable ou renouvelable, est l'application des principes du développement durable au domaine de la chimie. Il s'agit donc d'une chimie qui se soucie de l'équilibre économique, social et environnemental du milieu dans lequel elle s'exerce.

Le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, administré par Innovation, Sciences et Développement économique Canada , a pour but d'améliorer et de moderniser les installations de recherche et de commercialisation, de même que les installations de formation utiles pour l'industrie dans les collèges et les écoles polytechniques à travers tout le Canada .

