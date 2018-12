Le gouvernement du Canada appuie la gouvernance locale de l'Acadie du Nouveau-Brunswick





Le ministre LeBlanc annonce l'octroi d'un financement à l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick

CARAQUET, NB, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Notre gouvernement sait que nos deux langues officielles représentent un atout pour toute la population canadienne. L'anglais et le français nous procurent des avantages sur les plans économique, social et culturel. Nous sommes déterminés à soutenir l'essor des communautés acadienne, francophones et anglophones en situation minoritaire, partout au pays.

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, et député de Beauséjour, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 776 000 dollars pour appuyer un projet de gouvernance locale de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Le ministre LeBlanc a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie.

Dans le cadre de ce projet, l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick mettra en place des mesures concrètes pour renforcer la gouvernance locale ainsi que favoriser la concertation et la coordination de la communauté acadienne et francophone par des actions de collaboration. L'Association procurera des outils et un accompagnement à la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick dans la réalisation de projets de regroupement municipaux en vue d'améliorer l'offre de services en français et le milieu de vie communautaire francophone.

Le gouvernement du Canada accorde cette somme par l'entremise du volet Développement des communautés de langue officielle des programmes de financement des langues officielles du ministère du Patrimoine canadien.

Citations

« Nous réalisons aujourd'hui un engagement important pour les Canadiens et Canadiennes. Nous souhaitons jouer pleinement notre rôle de chef de file dans la promotion et la préservation de nos deux langues officielles, partout au pays. Nous sommes fiers d'investir dans notre avenir et, surtout, de faire une différence dans la vie des gens. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Les communautés acadiennes, francophones et anglophones de toutes les régions ont travaillé avec coeur pour façonner le Canada d'aujourd'hui. Un pays fort et fier, où nos nombreuses identités forment la trame de notre société. Un pays où le respect est une valeur fondamentale. Grâce à des projets comme celui de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, nous veillons à ce que nos communautés soient dynamiques et que le français et l'anglais demeurent bien présents, pour de nombreuses générations à venir. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, et député de Beauséjour

« Les municipalités francophones et bilingues du Nouveau-Brunswick jouent un rôle de premier plan pour des milieux de vie communautaire dynamiques, en français. Ceci est une particularité du rôle que jouent les municipalités en contexte minoritaire et c'est pourquoi la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick a identifié le renforcement de la gouvernance locale comme étant prioritaire pour son épanouissement. L'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick est fière de s'associer au gouvernement du Canada pour la création du Centre d'expertise en gouvernance locale ainsi que pour cerner le rôle actuel des municipalités dans la vitalité de la communauté et identifier des stratégies d'actions pour renforcer ce rôle. Il sera d'autant plus intéressant de partager nos réflexions et stratégies avec les autres communautés minoritaires francophones à travers le pays ».

- Luc Desjardins, président, Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick

Les faits en bref

Le volet Développement des communautés de langues officielles vise à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du pays.

La ministre Joly a dévoilé le 28 mars dernier le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir. Le Plan a pour objectif de soutenir nos communautés partout au pays et d'aider les langues officielles à prospérer dans les années à venir.

Le Plan d'action représente l'investissement fédéral le plus important à ce jour en matière de langues officielles, soit près de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans.

