La ministre Wilson-Raybould nomme des juges adjoints pour les territoires





OTTAWA, le 20 déc. 2018 /CNW/ - L'honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui 13 nominations de juges adjoints à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, à la Cour suprême du Yukon et à la Cour de justice du Nunavut.

?Les personnes nommées sont des juristes de haut calibre cumulant des expériences diverses et provenant de partout au pays. Ensemble, ils aideront les territoires du Canada à poursuivre leur tradition d'excellence en matière juridique.

Citation

« La nomination de juges adjoints enrichit notre système de justice à plusieurs niveaux. Elle permet aux cours supérieures dans les territoires de faire appel au talent et à l'expertise de juges expérimentés. Du même coup, elle expose des juges de partout au Canada aux défis et aux avantages uniques que présente l'exercice de la justice dans les territoires.»

L'honorable Jody Wilson-Raybould, C.P., c.r., députée

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

Faits en bref

Les juges des cours supérieures en exercice, surnuméraires ou retraités, ainsi que les avocats possédant plus de dix ans d'expérience, peuvent être nommés juges adjoints à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, à la Cour suprême du Yukon et à la Cour de justice du Nunavut .

et à la justice du . Pendant son mandat, un juge adjoint exerce tous les pouvoirs, tâches et fonctions d'un juge résident.

Les juges adjoints sont appelés à présider des instances en fonction des besoins des tribunaux. Les tribunaux du Nord tirent ainsi parti de l'expertise, des talents et des compétences linguistiques d'une gamme de juges adjoints provenant de toutes les régions du Canada .

. La ministre de la Justice choisit des candidats et des candidates aptes à occuper les fonctions de juges adjoints en consultation avec les juges en chef des trois tribunaux du Nord et les juges en chef des tribunaux d'attache des candidats.

Produits connexes

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Communiqué envoyé le 20 décembre 2018 à 12:41 et diffusé par :