Biogen salue la décision du Québec de rembourser SPINRAZAMC (nusinersen) pour une vaste population de patients atteints d'amyotrophie spinale (AS)





Cette décision découle de la recommandation positive de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) qui reconnaît l'urgence et la nécessité d'avoir un traitement pour les patients atteints d'AS ainsi que la robustesse des données cliniques sur le nusinersen.



L'inscription de SPINRAZA à la liste des médicaments des hôpitaux étendra l'indication du médicament à une population plus vaste de patients atteints d'AS, indépendamment de leur âge.

MISSISSAUGA (Ontario), le 20 décembre 2018 ? Biogen Canada salue la décision du gouvernement du Québec de rembourser SPINRAZA à une vaste population de patients atteints d'amyotrophie spinale (AS) dans la province. L'annonce a été faite par la ministre de la Santé, Madame Danielle McCann, le 18 décembre 2018, à la suite d'une recommandation positive de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) d'élargir l'accès au médicament pour y inclure les patients atteints d'AS 5q de type 1, 2 ou 3, présentant ou non des symptômes, et ce, indépendamment de leur âge.

L'amyotrophie spinale (AS) est une maladie génétique caractérisée par le manque ou l'absence de neurones moteurs, aussi appelés motoneurones, dont la carence entraîne l'atrophie et l'affaiblissement des muscles. L'évolution de cette maladie invalidante aboutit à la mort de personnes gravement atteintes. Bien que l'AS soit une maladie rare, ne survenant que chez une personne sur dix mille ou à peu près, les symptômes en sont parfois dévastateurs. En fait, certains patients ne survivent pas au-delà de l'âge de deux ans, alors que d'autres se retrouvent dans un fauteuil roulant pour le reste de leur vie et ont besoin d'appareils pour respirer et se nourrir.

Le nusinersen est le premier et le seul traitement approuvé pour l'AS. Dans le cadre d'un vaste programme de développement comportant nombre d'études cliniques, le nusinersen a significativement augmenté les taux de survie ainsi qu'amélioré les fonctions motrices de nombreux patients de tout âge et présentant divers types d'AS.

Des recommandations antérieures des organismes chargés de l'évaluation des technologies de la santé (ETS), soit l'ACMTS (Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé) et l'INESSS, avaient limité l'accès au traitement aux patients atteints d'AS de type 1. En juillet 2018, Biogen a présenté une nouvelle demande, étayée par des données cliniques mises à jour, à l'ACMTS et à l'INESSS les priant de réévaluer la possibilité d'un accès élargi afin d'offrir le traitement par SPINRAZA aux patients atteints d'autres types d'amyotrophie spinale. La récente recommandation de l'INESSS est le résultat de cette nouvelle demande. Les résultats du réexamen par l'ACMTS sont attendus en janvier 2019. La société Biogen espère que les autres provinces imiteront bientôt le Québec et élargiront l'accès à SPINRAZA à une vaste population de patients atteints d'AS de tout type peu importe leur âge, permettant ainsi au Canada de se joindre aux 43 autres pays où le nusinersen est accessible à un grand nombre de patients atteints d'AS.

« Aujourd'hui est un jour de fête pour les patients atteints d'AS au Québec, la première province au Canada à annoncer un accès élargi à SPINRAZA, un traitement qui change la vie des patients. Nous attendons maintenant que le reste du Canada fasse de même et s'assure que tous les Canadiens atteints de cette maladie rare et débilitante aient accès au traitement », a déclaré Marina Vasiliou, vice-présidente et directrice générale de Biogen Canada.

Déclaration de Cure SMA Canada :



« Chez Cure SMA Canada nous sommes extrêmement heureux d'apprendre que nos patients québécois ont finalement accès au traitement. Nous sommes persuadés que le reste du Canada fera de même et nous attendons avec impatience les recommandations de l'ACMTS. »

- Susi Vander Wyk, directrice générale, Cure SMA Canada

Déclaration de Cure SMA Québec :





« Nous sommes ravis que la valeur thérapeutique du Spinraza soit enfin reconnue et que la ministre de la Santé ait décidé de donner l'accès à tous ceux atteints d'amyotrophie spinale. »

Amy Loignon et Isabelle Boudreault, co-présidentes de Cure SMA Quebec

Déclaration de Dystrophie musculaire Canada (DMC) :

« Dystrophie musculaire Canada (DMC) est heureux d'avoir appuyé l'examen initial et le réexamen de la demande en fournissant une présentation exhaustive de patients. S'assurer que notre collectivité ait une voix forte et crédible pour tout ce qui touche les questions associées aux essais et aux traitements est au coeur de notre travail au Canada, a affirmé Barbara Stead-Coyle, directrice générale de Dystrophie musculaire Canada. Il s'agit d'un traitement qui change la vie de la collectivité touchée par l'AS. Nous saluons la décision de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et du gouvernement du Québec de reconsidérer la décision initiale et d'élargir l'accès au traitement à davantage de patients. »

À propos de Biogen



La mission de Biogen est claire : innover en neuroscience. Biogen découvre, met au point et commercialise des médicaments novateurs à l'échelle mondiale pour venir en aide aux personnes atteintes de maladies neurologiques et neurodégéneratives graves. Fondée en 1978 par Charles Weissman, Heinz Schaller, Kenneth Murray et par les lauréats du prix Nobel Walter Gilbert et Phillip Sharp, Biogen fut l'une des premières sociétés de biotechnologie à voir le jour. Aujourd'hui, l'entreprise offre la gamme de produits la plus renommée pour traiter la sclérose en plaques, a lancé le premier et le seul traitement approuvé pour l'amyotrophie spinale et cherche à faire avancer les travaux de recherche en neuroscience, notamment dans les domaines suivants : maladie d'Alzheimer et démence, sclérose en plaques et neuro-immunologie, troubles moteurs, troubles neuromusculaires, douleur, ophtalmologie, neuropsychiatrie et troubles neurologiques aigus. De plus, Biogen fabrique et commercialise des produits biosimilaires de produits biologiques avancés.

Nous affichons régulièrement dans notre site web www.biogen.com des renseignements que les investisseurs pourraient juger importants. Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.biogen.com et suivre nos activités dans les médias sociaux ? Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube.

Pour de plus amples renseignements :

Therese Gagnon-Kugler

Relations corporatives,

therese.gagnonkugler@biogen.com

