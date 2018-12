Sunwing célèbre son vol inaugural vers Los Cabos au départ d'Ottawa





MONTRÉAL, 20 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui a eu lieu le premier vol direct de Sunwing entre l'aéroport international d'Ottawa et Los Cabos . Il s'agit du premier des vols hebdomadaires de la saison entre la capitale canadienne et cette destination mexicaine sur le Pacifique, offerts tous les jeudis jusqu'au 11 avril, inclusivement. Grâce à ce nouvel ajout, les résidents d'Ottawa peuvent désormais choisir parmi 11 destinations auxquelles ils auront facilement accès durant l'hiver, y compris Miami depuis le début du mois.



Andrew Dawson, Chef des opérations du Groupe de Voyage Sunwing, a accueilli avec plaisir cette nouvelle : « Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux résidents d'Ottawa, Gatineau et leurs environs encore plus de façons de Mieux Voyager cet hiver ». Les voyageurs pourront découvrir deux destinations en un à Los Cabos, soit Cabo San Lucas et sa vie nocturne, ainsi que San José del Cabo et sa scène artistique dynamique. En fait, c'est une destination qui sait réellement plaire à tous les goûts. »

Mark Laroche, Président directeur général de l'administration aéroportuaire de l'aéroport international d'Ottawa est ravi de la nouvelle : « L'accès direct et sans escale vers une destination dynamique telle que Los Cabos est exactement le genre de service de vols que recherche les résidents d'Ottawa et Gatineau. Nous sommes très heureux que Sunwing reconnaisse les avantages qu'apportera l'ajout de nouveaux choix à leur offre déjà très grande de vols au départ de l'aéroport international d'Ottawa. »

À Los Cabos , les vacanciers pourront choisir parmi une gamme d'hôtels de classe mondiale qui sont destinés à tous les goûts et budgets. Ceux-ci incluent le Riu Palace Baja California , une toute nouvelle oasis pour adultes, ouverte depuis le début du mois. Cette propriété située sur la côte convoitée de Cabo San Lucas propose des installations luxueuses, dont beaucoup offrent des vues panoramiques à couper le souffle, ainsi que de très grandes suites au décor sophistiqué. Le Riu Sante Fe , est une autre option géniale, située elle aussi directement sur la plage. L'hôtel, qui vient tout juste d'être rénové, abrite désormais un parc aquatique Splash Water World, un vaste complexe aquatique avec un bar dans la piscine et une section dédiée au divertissement offrant toutes les semaines des fêtes à la piscine réservées aux adultes. Les clients ayant réservé avec Sunwing profitent aussi d'une panoplie d'inclusions RIU®-topia, y compris des repas illimités sans réservation dans des restaurants à la carte, un distributeur de spiritueux dans la chambre, des crédits sur des soins au spa et plus encore. Les voyageurs pourront aussi choisir de séjourner au Royal Solaris Los Cabos , un hôtel au bord de la mer situé à quelques pas seulement du centre-ville de San José del Cabo. Cette jolie propriété abrite trois piscines et un mini parc aquatique pour les jeunes vacanciers. Les familles séjournant dans cet hôtel profitent aussi d'avantages additionnels, y compris des aubaines permettant aux enfants de Séjourner, Jouer et Manger GRATUITEMENT, ainsi que des tarifs spéciaux pour les ados, aucun supplément pour les personnes seules, des programmes pour enfants et d'autres encore.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un toast au vin mousseux, un service gratuit de boissons non alcoolisées, ainsi qu'un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada, dont la toute nouvelle tortilla tex-mex au poulet grillé et les fameux macaronis au fromage. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

