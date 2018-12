Le Fonds immobilier de solidarité FTQ fait équipe avec Medifice et la Ville de Blainville pour la construction du manège équestre





BLAINVILLE, QC, le 20 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Fonds immobilier de solidarité FTQ et le promoteur immobilier Medifice annoncent leur partenariat pour la construction du manège équestre à Blainville.

La construction du nouveau bâtiment qui permettra à la Ville de bonifier les activités du Village équestre est déjà bien amorcée et sa livraison est prévue dès janvier 2019. Le bâtiment sera d'une superficie de 20 200 pi2 et comprendra un manège à aire ouverte, une salle d'observation et une salle de rangement ainsi que les commodités habituelles. Construite à proximité des équipements équestres existants, la structure élevée consistera en un chapiteau d'acier, libre de colonnes au centre, entouré de panneaux de ventilation transparents, bénéficiant d'un éclairage adapté aux chevaux, d'un système de chauffage minimal visant leur confort et de tous les équipements sanitaires assurant un niveau de salubrité de qualité.

Le Parc équestre de Blainville se situe au coeur du pôle civique, un regroupement de services aux citoyens incluant l'Hôtel de ville, l'aréna, la bibliothèque Paul-Mercier, un centre communautaire, des services de loisirs municipaux en plein air et des infrastructures permettant la pratique de sports équestres ainsi que plusieurs écuries.

Citations

« Le manège sera un élément central du Village équestre, une version bonifiée du Poney Club qui verra son offre élargie en étant opérationnel quatre saisons sur quatre. Grâce à une formule qui consiste à signer un bail avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ et son partenaire Medifice et qui est autorisée par la Loi des cités et villes, la Ville de Blainville sera en mesure d'offrir aux familles blainvilloises et aux amateurs d'équitation une infrastructure de qualité, dans de très courts délais et sans risque financier. Merci à nos partenaires de construire un bâtiment adapté à nos besoins et à nos spécifications. »

Richard Perreault, maire de Blainville.

« Nous sommes fiers de participer à la construction d'un tel projet dont la vocation profite à l'ensemble des citoyens. Avec notre partenaire Medifice, non seulement nous bâtissons le manège, mais également, nous maintiendrons la qualité de sa structure tout au long des prochaines années, alors que la Ville en sera locataire. De cette façon, nous participons aux stratégies de développement et de mise à niveau d'infrastructures immobilières de Blainville, nous contribuons à offrir à la population du Québec des services de qualité et nous permettons le maintien des emplois puisque l'entretien courant du manège sera assuré par la Ville. »

Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Le nouveau manège sera situé dans la partie nord du Parc équestre de Blainville, près du boulevard Céloron et permettra la pratique de sports équestres à l'abri des intempéries et à une température contrôlée. Ce sera assurément un service à valeur ajoutée pour les citoyens de la Ville. Nous sommes ravis d'établir une relation d'affaires avec le Fonds immobilier dans le cadre de ce projet et d'ainsi consolider notre présence dans les Basses-Laurentides. Chez Medifice nous ne bâtissons pas que des immeubles, nous bâtissons des relations. »

Marcel Landry, président et fondateur de Medifice inc.

À propos de Medifice

La mission de Medifice est de développer des bâtiments performants afin d'accroître l'offre et la qualité des services publics à la population, en passant par des modes de collaboration innovants. Medifice est reconnu dans le domaine de la santé pour ses nombreux projets de CHSLD et de complexes médicaux. Entreprise de construction et de développement intégrée, elle fait maintenant bénéficier les villes et municipalités de son expertise, son agilité et son efficacité.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 mai 2018, il comptait 46 projets en développement d'une valeur de 2,9 milliards de dollars, 50 immeubles sous gestion, 2 millions de pi2 de terrain et 76,3 millions de dollars étaient voués à des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada.

À propos de la Ville de Blainville

Avec ses quelque 59 104 résidentes et résidents (2018), la Ville de Blainville est la 17e ville en importance au Québec et la 2e dans la région des Laurentides. Proclamée municipalité familiale par excellence en 2016 par la revue MoneySense, elle a pour objectif d'offrir des services et des infrastructures de qualité à sa population.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Communiqué envoyé le 20 décembre 2018 à 11:52 et diffusé par :