Aménagement d'un nouveau complexe d'athlétisme extérieur pour favoriser la vie active des résidents de Bridgetown, en Nouvelle-Écosse

BRIDGETOWN, NS, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures récréatives aident les membres des collectivités à se réunir et à demeurer actifs. Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures récréatives jouent un rôle essentiel pour soutenir des collectivités dynamiques, tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne et de ceux qui souhaitent s'y joindre.

Aujourd'hui, Colin Fraser, député de Nova-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse et député provincial d'Annapolis, ont annoncé un financement conjoint de plus de 3,5 millions de dollars pour le complexe d'athlétisme à surfaces artificielles de Bridgetown.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds des petites collectivités, et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y consacre plus de 2,3 millions de dollars.

Le complexe d'athlétisme à surfaces artificielles comprendra un terrain de sport en gazon artificiel, un terrain en gazon naturel, une piste à huit couloirs avec pistes de saut et zones de chute, ainsi que d'autres installations permettant d'accueillir des activités sportives provinciales. Cette installation moderne d'athlétisme augmentera les possibilités d'activités sportives pour les étudiants, les résidents et les visiteurs des environs pour les générations à venir.

« Bridgetown est une collectivité qui a une longue et fière histoire sportive. Je suis heureux de voir cet important projet récréatif aller de l'avant et offrir aux résidents davantage d'options leur permettant de rester sains et actifs. Le gouvernement du Canada reconnaît que les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques--y compris le financement alloué à des projets visant des infrastructures sportives et récréatives comme celle-ci -- génère de la croissance pour la classe moyenne et permet de veiller à ce que nos collectivités demeurent parmi les meilleurs endroits au monde où vivre, travailler et fonder une famille. »

Colin Fraser, député de Nova-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes fiers de notre héritage sportif à Bridgetown et dans la région du sud-ouest. Investir dans des infrastructures de qualité supérieure aidera à faire en sorte que les jeunes et les familles continuent d'avoir la possibilité d'être actifs - sur le plan récréatif et concurrentiel - pour les générations à venir. En aidant les collectivités à devenir plus saines, nous rendons notre province plus forte, tant sur le plan social qu'économique. »

L'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse et député d'Annapolis

« La proposition d'aménager un complexe d'athlétisme régional dans le comté d'Annapolis constitue un effort visionnaire visant à tirer parti d'une force communautaire existante et à l'améliorer.

La collectivité de Bridgetown a toujours accordé une place importante à l'athlétisme. Cette installation donnera aux Canadiens de l'Atlantique une autre raison de visiter la région, en plus d'offrir de nouvelles possibilités de vie active aux jeunes de la région. Des études sur des installations semblables dans d'autres collectivités démontrent les avantages énormes qu'elles peuvent apporter à l'économie locale, de même qu'à la santé et aux sports locaux.

En tant que préfet du comté d'Annapolis, j'aimerais remercier les gouvernements fédéral et provincial de répondre aux besoins de notre collectivité. »

Préfet Timothy Habinski (conseiller pour le district 7) au nom de la municipalité du comté d'Annapolis

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial qui vise à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

