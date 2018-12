Cologix acquiert COLO-D, le plus important fournisseur de centres de données hyperscale de Montréal





Cologix combine sa plateforme d'interconnexions existante aux solutions hyperscale d'un leader de l'industrie afin de satisfaire à la demande de services infonuagiques de proximité

DENVER et MONTRÉAL, le 20 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Cologix, fournisseur de solutions réseau et d'interconnexions ainsi que de centres de données infonuagiques neutres, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de COLO-D. Cette acquisition intègre les campus montréalais hyperscale de COLO?D à l'important écosystème d'interconnexions et de centres de données de Cologix. L'infrastructure de COLO-D ajoute une capacité de 50 MW de centres de données hyperscale à la plateforme actuelle de Cologix, qui s'étend présentement sur sept centres de données à travers la région de Montréal. Grâce à cette intégration, Cologix est maintenant le seul fournisseur de centres de données à offrir une capacité hyperscale disponible pour la mise en service, alliée à des solutions d'interconnexions inégalées.

«?L'acquisition de COLO-D témoigne de notre engagement à offrir des centres de données hyperscale interconnectés afin de satisfaire et de surpasser les besoins des marchés à croissance rapide de l'hyperscale et de la connectivité infonuagique. L'union de Cologix et de COLO-D permet de combiner de formidables infrastructures de centres de données et de solides écosystèmes de connectivité nécessaires aux organisations hyperscale par le biais de l'infonuagique et des réseaux », a déclaré Bill Fathers, président du conseil et chef de la direction de Cologix. « Nous accueillons Patrick et l'équipe de COLO?D au sein de la famille Cologix et sommes impatients de développer ensemble nos opérations afin de répondre aux besoins de nos clients.?»

Cette acquisition renforce la position dominante de Cologix à Montréal et solidifie son engagement et ses investissements visant à offrir au marché montréalais une grande capacité de connectivité, laquelle servira de toile d'interconnexion pour soutenir la croissance rapide des centres de données à travers la province. Cologix compte investir plus de 500 millions de dollars en infrastructures dans ses installations de Montréal d'ici la fin de 2019, notamment en vue d'un agrandissement de 12?000 pi2 du centre de données MTL7 au centre-ville, qui sera doté d'une capacité N+1 et de 3 MW supplémentaires. Ensemble, les deux entreprises offrent désormais le choix entre plus de 75 réseaux et accès directs aux principaux fournisseurs de services infonuagiques dans le monde tels Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform et IBM Cloud.

«?Montréal représente un marché en forte croissance et de plus en plus stratégique qui a déjà attiré les plus grandes plateformes infonuagiques du monde, grâce à l'abondance d'électricité à faible coût provenant de sources d'énergie renouvelable », a précisé Patrick David, président et chef de la direction de COLO-D. « Cologix a toujours fait preuve d'un engagement sans pareil envers la région en matière de capacité, de ressources et d'infrastructures dédiées aux centres de données, et nous avons maintenant le plaisir de faire partie de leur équipe. Cette intégration au sein de Cologix va également renforcer la position de COLO-D et lui permettre d'accélérer sa croissance dans ce marché et au-delà.?»

Au sujet de Cologix inc.

Cologix fournit des solutions de centres de données et d'interconnexions fiables, sécurisées et modulaires à partir de 27 sites d'interconnexions de haut calibre situés dans neuf marchés stratégiques en Amérique du Nord. Plus de 1?600 clients de premier plan spécialisés en services réseau, services gérés, services infonuagiques, médias, distribution de contenu, services financiers et services aux entreprises font confiance à Cologix pour soutenir leurs infrastructures commerciales critiques et les connecter à leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires. Les équipes locales de professionnels dévoués et expérimentés de même que les solutions modulables de Cologix permettent à l'entreprise de fournir un service à la clientèle hors pair dans l'industrie et de soutenir avec succès ses clients. Si vous souhaitez faire une visite guidée des centres de données de Cologix à Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Toronto ou Vancouver, visitez le www.cologix.com ou contactez Cologix à sales@cologix.com. Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

