Au Vieux-Port et au Centre des sciences une tonne d'activités et d'idées cadeaux pour le temps des fêtes

MONTRÉAL, le 20 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Vieux-Port de Montréal et le Centre des sciences offrent une tonne d'activités et d'idées cadeaux pour ceux qui cherchent des moments inoubliables pendant la période des fêtes. Que ce soit pour un cadeau de dernière minute ou une sortie en famille pendant le congé scolaire, il existe une multitude de façons de faire des heureux?!

5 expositions, 2 films IMAX et des heures de plaisir au Centre des sciences

Pour une sortie ludique et interactive en famille, pourquoi ne pas faire un arrêt au Centre des sciences?? Avec cinq expositions interactives, dont Génie autochtone, gagnante d'un Prix Numix 2018, tout le monde y trouvera son compte en plus d'être bien au chaud?! À combiner avec les deux films IMAX présentement à l'affiche : Pandas 3D qui ravi les foules depuis sa sortie en octobre ainsi qu'Océans 3D, un succès commercial et technique dont seule la BBC a le secret.

Pour un cadeau aussi original qu'amusant, pensez à offrir un abonnement au Centre des sciences?qui procure une foule de privilèges tout au long de l'année. Il y a aussi la Boutique Neurones située tout près du cinéma IMAX Telus qui offre une panoplie de cadeaux scientifiques pour les petits curieux de votre entourage.

Un Vieux-Port plus animé que jamais en hiver

Bien sûr, il y a la patinoire Natrel et les Feux sur glace Natrel présentés par Van Houtte qui sont devenus des incontournables du temps des fêtes, mais saviez-vous que Voiles en Voiles offre pour la toute première fois un parc d'aventures hivernales?? Au programme cette saison:

Glissades sur tube de plus de 20 pieds de haut;

Trottinette des neiges;

Tir à l'arc sur cible;

Quadricycle;

Segway.

Il y a aussi la Grande Roue de Montréal qui offre une vue imprenable sur Montréal dans une charmante ambiance des fêtes, la Tyrolienne de Montréal qui suscite une bonne dose d'adrénaline pour pimenter vos congés et, bien sûr, Bota Bota spa-sur-l'eau, pour un moment de détente bien mérité.

Toutes ces expériences hivernales peuvent aussi être offertes en cadeau pour des êtres chers qui souhaitent profiter de l'hiver à fond !

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal est un complexe dédié à la science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible à tous, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont Volvo, La Presse + et Telus.

À propos du Vieux-Port de Montréal

Le Vieux-Port de Montréal offre depuis plus de 25 ans une variété d'activités participatives, culturelles, relaxantes et scientifiques grâce au Centre des sciences de Montréal. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au Québec avec sept millions de visiteurs chaque année. Ses partenaires majeurs sont Coke, Sleeman, Natrel, Eska et Telus.

