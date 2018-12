Mission économique en Allemagne - La transformation numérique, au coeur des secteurs stratégiques du Québec





QUÉBEC, le 20 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, dirigera une mission économique dans le secteur manufacturier innovant à l'occasion de la Foire de Hanovre (Hannover Messe), en Allemagne, du 31 mars au 5 avril 2019. La mission est menée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) en partenariat avec la Délégation générale du Québec à Munich, Investissement Québec et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

La participation du Québec à cet événement a pour objectifs :

de faciliter les occasions d'affaires et de partenariats pour les entreprises et les organismes de recherche et d'innovation québécois avec l'écosystème allemand et d'autres partenaires internationaux;

de faire valoir l'expertise des centres et des organismes de recherche du Québec et de les faire connaître comme des partenaires de choix dans des domaines porteurs pour l'industrie;

de susciter l'intérêt de grandes sociétés pour des projets d'innovation et d'investissement au Québec;

de promouvoir le Québec comme un endroit propice au développement des secteurs stratégiques liés à la transformation numérique.

Le gouvernement souhaite qu'un grand nombre d'entreprises en provenance de plusieurs régions du Québec fassent partie de la délégation québécoise et invite donc les organisations à s'inscrire dès maintenant : Mission économique du Québec à Hannover Messe 2019. La mission vise à soutenir la transformation numérique et à mieux cibler les technologies clés à cet effet, et ce, afin d'augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises québécoises. Ces dernières pourront également être conseillées en ce qui a trait aux démarches de commercialisation de leurs technologies à l'étranger.

Par ailleurs, le ministre Fitzgibbon profitera de son passage en Allemagne pour se rendre à Hambourg et à Munich, en Bavière, afin de présenter les grandes priorités économiques du Québec et d'intensifier les collaborations déjà existantes. Rappelons que le Québec et la Bavière entretiennent des relations privilégiées et que 2019 marquera le 30e anniversaire de cette coopération, l'une des plus fructueuses du Québec en Europe.

Faits saillants :

La Foire de Hanovre est considérée comme l'événement le plus important du secteur des technologies industrielles à l'échelle mondiale. Avec plus de 5 000 exposants, 210 000 visiteurs en provenance de plus de 70 pays et près de 2 500 journalistes, cette foire joue le rôle de baromètre du secteur des biens d'équipement et des technologies industrielles.

Cette foire est le lieu de prédilection pour découvrir en avant-première mondiale les plus récentes innovations industrielles. Depuis sa première édition en 1947, l'événement s'est construit une solide réputation en rassemblant chaque printemps tous les leaders mondiaux de l'industrie manufacturière.

L'Allemagne est le premier partenaire économique du Québec en Europe et figure en tête des économies les plus innovantes au monde.

