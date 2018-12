Remplacement du passage supérieur de la rue Winnipeg pour préserver une voie de transport essentielle à Regina





REGINA, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des routes sécuritaires et efficaces pour encourager l'activité économique, faciliter le commerce et créer des emplois bien rémunérés.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Warren Kaeding, ministre des Relations gouvernementales, et Michael Fougere, maire de Regina, ont annoncé un financement conjoint de 28,8 millions de dollars pour d'importantes réparations au passage supérieur de la rue Winnipeg à Regina.

Les travaux consistent à remplacer le passage supérieur existant par une nouvelle structure plus longue à l'ouest, à ajouter deux intersections sur la 9e Avenue Nord et à réaligner les échangeurs en losange qui relient les voies de contournement en direction nord et sud.

Une fois terminé, le nouveau passage supérieur améliorera considérablement les liaisons entre les principales artères routières de la ville, ce qui permettra aux résidents de se déplacer plus efficacement, en plus de favoriser la croissance et le développement de Regina.

« Le nouveau passage supérieur de la rue Winnipeg facilitera les déplacements des familles de Regina dans la ville et permettra aux entreprises de mieux servir leurs clients. Le gouvernement fédéral a investi dans cet important projet local afin de favoriser une qualité de vie élevée et une économie régionale prospère pour les années à venir. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'investir 9,6 millions de dollars dans ce projet routier à Regina. Au cours des deux dernières années seulement, le ministère des Relations gouvernementales a engagé plus de 37 millions de dollars en investissements provinciaux directs dans des projets d'infrastructure clés de la Ville de Regina. Nous comprenons que de tels investissements sont essentiels à l'entretien des routes et des infrastructures de la Ville de Regina, et nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement fédéral et la Ville à ce projet. »

L'honorable Warren Kaeding, ministre des Relations gouvernementales

« Le réalignement et la reconstruction du passage supérieur de la rue Winnipeg est une priorité absolue pour la Ville de Regina, et je remercie les gouvernements fédéral et provincial de financer ces travaux. Ce projet répond au besoin de remplacer l'infrastructure qui approche de la fin de sa durée de vie utile et constitue également un changement sensé qui permet de créer un réseau de transport plus sécuritaire et plus efficace dans son ensemble. »

Michael Fougere, maire de Regina

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, plus de 10,1 milliards de dollars sont consacrés à des projets visant le commerce et le transport, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le gouvernement du Canada , le gouvernement de la Saskatchewan et la Ville de Regina allouent chacun un montant maximal de 9,6 millions de dollars à ce projet dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada.

