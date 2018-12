CartiHeal réalise le premier cas d'implantation d'Agili-Ctm à l'université d'État de l'Ohio





KFAR SABA, Israël et COLUMBUS, Ohio, December 20, 2018 /PRNewswire/ --

L'intervention a été réalisée au Centre médical Wexner de l'université d'État de l'Ohio, à Columbus, dans l'Ohio par le

Dr Christopher Kaeding et le Dr David Flanigan

CartiHeal, le développeur d'Agili-C, un implant exclusif destiné au traitement des lésions de la surface articulaire, a annoncé aujourd'hui avoir réussi à recruter le premier patient au centre médical Wexner à l'université d'État de l'Ohio dans l'étude pivot Investigational Device Exemption (IDE ou exemption des dispositifs de recherche) portant sur l'Agili-C.

L'intervention a été réalisée par les chercheurs du site : le Dr Christopher Kaeding et le Dr David Flanigan au Centre médical Wexner de l'université d'État de l'Ohio, à Columbus, dans l'Ohio. Le centre médical Wexner de l'université d'État de l'Ohio est l'un des 30 sites aux États-Unis et en dehors qui participent à l'essai IDE de la Food and Drug Administration (FDA) visant à montrer la supériorité de l'implant Agili-C par rapport à la norme de soin standard actuellement pratiquée pour traiter les défauts de cartilage dans les genoux arthrosiques ou non.

Le premier patient recruté au Centre médical Wexner de l'université d'État de l'Ohio souffrait d'ostéoarthrite bénigne et de deux lésions du cartilage sur chaque condyles fémoraux. « Nous sommes heureux que notre premier patient de l'étude ait été randomisé dans le bras Agili-C. Il a été traité avec deux implants, un sur chaque condyle », a déclaré le Dr Kaeding. « Le Dr Flanigan et moi-même sommes impatients de réitérer cette première opération chirurgicale réussie. »

« Nous sommes ravis du premier recrutement au Centre médical Wexner de l'université d'État de l'Ohio », a déclaré Nir Altschuler, fondateur et PDG de CartiHeal. « Le site est d'une importance majeure en raison de sa solide réputation professionnelle et de sa localisation stratégique. Nous sommes impatients de collaborer de manière fructueuses avec les Dr Kaeding et Flanigan. » L'étude pivot vise à montrer la supériorité de l'implant Agili-C par rapport à la norme actuelle dans le traitement des défauts de cartilage pour les genoux arthrosiques ou non.

À propos de l'implant Agili-Ctm

Agili-Ctm est un implant sans cellule en vente libre de CartiHeal. Il est destiné à une utilisation sur les défauts du cartilage et les défauts ostéochondraux des articulations traumatiques et arthrosiques. Cet implant présente une structure biphasique poreuse, biocompatible et résorbable, composée de carbonate de calcium inorganique naturelle et interconnecté (aragonite).

L'implant Agili-Ctm porte le marquage CE pour une utilisation sur les défauts du cartilage et les défauts ostéochondraux. Agili-C a été implanté chez plus de 400 patients souffrant de lésions du cartilage au genou, à la cheville et au gros orteil dans une série d'essais menés dans des centres importants en Europe et en Israël. Dans ces études, l'implant était utilisé pour traiter un large éventail de lésions cartilagineuses allant des lésions focales simples à des défauts multiples et importants chez des patients souffrant d'arthrose.

L'étude clinique IDE Agili-Ctm

L'étude clinique est un essai prospectif, multicentrique, ouvert, randomisé et contrôlé visant à montrer la supériorité de l'implant Agili-Ctm par rapport à la norme de soin chirurgical actuelle, les micro-fractures ou les débridements, pour le traitement d'une variété de lésions du cartilage des genoux.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://www.cartiheal.com/

À propos de CartiHeal

Avec des bureaux à Closter, dans le New Jersey, et à Kfar Saba, en Israël, CartiHeal, société privée de dispositifs médicaux, met au point des implants exclusifs destinés au traitement des défauts cartilagineux et des lésions ostéochondrales des articulations traumatiques et arthrosiques.

Aux États-Unis, l'implant Agili-C n'est pas proposé à la vente. C'est un dispositif de recherche dont l'utilisation est limitée au cadre de l'étude IDE.

