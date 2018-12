/C O R R E C T I O N de la source -- Patrimoine canadien/





Dans le communiqué Avis aux médias - Le ministre LeBlanc annoncera un appui à la gouvernance locale de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, diffusé le 19-déc-2018 par Patrimoine canadien sur le fil de presse CNW, l'organisation nous avise que l'événement a changé de lieu. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Le ministre LeBlanc annoncera un appui à la gouvernance locale de l'Acadie du Nouveau-Brunswick

CARAQUET, NB, le 19 déc 2018 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, et député de Beauséjour, annoncera jeudi l'octroi d'un financement à l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Le ministre Leblanc fera cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 20 décembre 2018

HEURE :

14 h

LIEU :

Hôtel de ville de Caraquet

Salle du conseil municipal

10, rue du Colisée

Caraquet (Nouveau-Brunswick)

