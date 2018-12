Inauguration de la nouvelle remontée mécanique « L'Express du Village »





BROMONT, QC, le 20 déc. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que Bromont, montagne d'expériences procède aujourd'hui à l'inauguration officielle de sa toute nouvelle remontée mécanique « L'Express du Village », un investissement de l'ordre de 10 millions $.



La construction de cette nouvelle remontée mécanique hybride concrétise l'une des premières étapes de son ambitieux projet Altitude, totalisant plus de 100 millions $, en collaboration avec le gouvernement du Québec. Cette remontée deviendra un actif stratégique pour le positionnement ainsi que l'offre de service de la montagne à titre de destination touristique.

Nouvelle remontée mécanique hybride « L'Express du Village »

L'appellation de la nouvelle remontée provient de l'amalgame de son emplacement, soit le Versant du Village, principal versant de la station et de l'une de ses nombreuses caractéristiques ; la vitesse, le confort et la flexibilité. En effet, ce sont 72 chaises 6 places et 18 télécabines 8 places qui font la composition de cette nouvelle remontée dite hybride. Qui plus est, « L'Express du Village » sera en mesure de transporter 3 220 personnes par heure, une capacité supplémentaire de 34 %, et ce, en un temps record, puisque les amateurs de ski pourront atteindre le sommet en seulement 4m25s.



« Les membres de l'entreprise Doppelmayr ainsi que nos équipes ont travaillé intensément pour rendre à terme ce projet ayant suscité des périodes de grands défis et créateur de belles émotions ; particulièrement lorsqu'est venu le moment d'héliporter les tours. « L'Express du Village » est le précurseur des nombreux projets que Bromont, montagne d'expériences mettra de l'avant d'ici 2026 afin de devenir une destination et ainsi se démarquer par une expérience multiactivités » mentionne Charles Désourdy, président de Bromont, montagne d'expériences.

« Le tourisme s'impose de plus en plus comme un levier économique puissant du Québec. Le projet de remontée hybride de Bromont s'inscrit dans cette volonté d'offrir un produit différent afin d'attirer un plus grand nombre de visiteurs dans la région. D'ailleurs, la diversité des activités proposées par Bromont, qui se distingue déjà en tant que grande destination de montagne à l'est du Canada, contribuera certainement à faire des Cantons-de-l'Est un choix de séjour privilégié en périodes estivale et hivernale », souligne Caroline Proulx, ministre du Tourisme.

« Je tiens à féliciter le promoteur et son équipe pour tout le travail accompli », indique Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre déléguée à l'Éducation. « Cette initiative, tout comme les nombreuses autres idées sur la planche à dessin de Bromont, attireront dans Brome?Missisquoi plus d'amateurs de sports de glisse, qui participeront à son dynamisme économique et qui en découvriront les attraits touristiques. »

Projet Altitude

Rappelons que le projet Altitude implique, notamment, la construction d'un chalet au sommet du mont Brome qui verra le jour à l'automne 2019, la construction de nouvelles infrastructures d'accueil et d'hébergement en plus d'élargir l'offre de la station en proposant des activités variées en montagne, le tout échelonné jusqu'en 2026.

L'ouverture à la clientèle de la nouvelle remontée est prévue pour ce dimanche 23 décembre 2018 dès 8 h 30.

À propos de Bromont, montagne d'expériences

Fondée en 1964 par Roland Désourdy, Bromont, montagne d'expériences compte plus de 1 300 employés et recevant près de 800 000 visiteurs annuellement, la montagne représente une destination quatre saisons offrant une expérience multiactivités incomparable.

