Cartier-Roberval : 8,4 m$ pour la mise en valeur de la première colonie française en Amérique du Nord





QUÉBEC, le 20 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, en collaboration avec la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, sont heureuses d'annoncer un grand projet de conservation et de mise en valeur du site archéologique Cartier-Roberval, dans le secteur de Cap-Rouge.

D'une valeur de 8,4 M$ sur cinq ans, le projet prévoit l'aménagement d'une passerelle d'observation comprenant un espace d'interprétation, ainsi qu'un belvédère offrant une vue à 360 degrés sur le site archéologique, le fleuve et l'anse du Cap Rouge.

« Le site archéologique Cartier-Roberval revêt une importance capitale dans notre histoire, car il est le berceau de la première colonie française sur le continent. C'est pourquoi il était primordial pour nous de le protéger et de permettre sa découverte par tous les citoyens », a affirmé Mme Guilbault.

« Le ministère de la Culture et des Communications est fier d'avoir mis son expertise à contribution depuis la découverte du site archéologique Cartier-Roberval et nous continuerons d'être présents pour la conservation de ce site exceptionnel et pour la gestion de son inestimable collection. Au cours des prochaines années, le travail d'analyse de ces artéfacts permettra d'approfondir nos connaissances et de découvrir d'autres facettes de la vie de cette toute première colonie française en Amérique », a affirmé la ministre Nathalie Roy.

« La richesse archéologique de Québec est non seulement immense, mais également diversifiée et étendue. Nous accordons d'ailleurs une importance particulière à la conservation et à la mise en valeur des lieux qui font le charme de la capitale. Avec cet aménagement majeur, le site Cartier-Roberval deviendra un incontournable pour les citoyens comme pour les visiteurs », a ajouté le maire de Québec, M. Régis Labeaume.

Au terme du projet, le public aura la possibilité de vivre une expérience muséale, en découvrant les lieux peuplés par Jacques Cartier et Jean-François de La Rocque de Roberval, 70 ans avant la fondation de Québec.

La Commission de la capitale nationale assurera la maîtrise d'oeuvre du projet de mise en valeur et de conservation, de même que l'exploitation des lieux.

Visuel disponible : https://youtu.be/SIjZD4geQvc

https://www.flickr.com/photos/capitalenationale/sets/72157674509511207/

*Les esquisses présentées sont des versions préliminaires, appelées à évoluer.

