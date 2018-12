Bilan de chasse record pour la récolte de l'ours noir





QUÉBEC, le 20 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dévoile aujourd'hui le bilan préliminaire de la chasse et du piégeage de l'ours noir qui révèle que 6 513 ours ont été récoltés durant la saison 2018. Cela représente une hausse de 28 % par rapport à la récolte moyenne des cinq dernières années.

Sur le total des prises, 5 716 ours ont été récoltés par la chasse et 797 l'ont été par le piégeage. Même si les chiffres définitifs ne seront connus qu'en janvier, la récolte de cette année constitue un record.

Avec 18 277 permis vendus, le nombre de chasseurs est en hausse et leur succès de chasse atteint les 31 %. Comme par les années précédentes, la saison printanière, qui s'étend du 15 mai au 30 juin, est celle qui rassemble le plus grand nombre d'adeptes, tant à la chasse qu'au piégeage.

Le Ministère demeure vigilant et continue de suivre attentivement la récolte d'ours noirs au Québec ainsi que l'état de leurs populations. Par ailleurs, les travaux visant à étudier la dynamique de la population de l'ours noir se poursuivront cet hiver dans les régions administratives de la Mauricie, de l'Outaouais et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La collaboration des chasseurs et des piégeurs est nécessaire pour favoriser une gestion efficace de l'espèce. Ceux-ci sont invités à fournir les deux prémolaires supérieures au moment de l'enregistrement de l'animal. L'analyse des dents de l'ours noir permet d'obtenir des informations très utiles pour le suivi des populations, notamment sur la structure d'âge de celles-ci et sur sa productivité.

De plus, les chasseurs sont invités à déclarer la zone dans laquelle ils prévoient chasser dès l'achat de leur permis de chasse.

Tous les citoyens peuvent collaborer à la protection de la faune en signalant tout acte de braconnage, ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats, à S.O.S. Braconnage, par téléphone au 1 800 463-2191, ou en ligne. L'information demeure confidentielle en tout temps.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Nicolas Bégin

Relations avec les médias

Direction des communications

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

418 627-8609, poste 3061

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 20 décembre 2018 à 10:00 et diffusé par :