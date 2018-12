Accenture est choisie par Bombardier pour l'aider à simplifier ses processus d'approvisionnement et réduire les coûts des biens et services indirects





MONTRÉAL, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Accenture (NYSE: ACN) a été choisie par Bombardier (BBD-B.TO) pour l'aider à simplifier encore plus ses processus d'approvisionnement et réduire ses coûts associés à l'achat d'un vaste éventail de biens et services indirects à l'échelle mondiale. L'objectif de cette initiative est de réaliser pendant les cinq prochaines années des économies de plusieurs millions de dollars qui seront durables.

Accenture utilisera ses solutions de processus d'approvisionnement et d'opérations-services afin d'aider Bombardier à mettre en place une approche plus intelligente et plus efficace de ses achats de biens et services indirects - ceux appuyant les opérations internes de l'entreprise, par rapport aux biens et services utilisés dans la fabrication et la production de ses produits. Les solutions intégrées à l'échelle mondiale d'Accenture couvrant l'intégralité de la chaîne d'achats et d'approvisionnement aideront Bombardier à multiplier ses occasions d'automatisation, à accroître son efficacité opérationnelle, à atténuer ses risques, à éviter le dédoublement de ses processus et à améliorer sa conformité.

« Avec l'appui d'Accenture, Bombardier va gérer ses dépenses indirectes avec plus d'efficacité et générer des économies de coûts substantielles qui accéléreront la réalisation de son plan de redressement, a dit Sam Abdelmalek, le chef de la direction de la transformation et de la chaîne d'approvisionnement de Bombardier. Cette initiative donnera un nouveau souffle à l'innovation, à l'automatisation et aux meilleures pratiques de l'entreprise pour compléter ses capacités actuelles. Nous sommes heureux de travailler avec Accenture alors que nous unirons nos forces pour atteindre une performance de calibre international. »

« Accenture aide Bombardier à atteindre ses objectifs d'entreprise et à créer davantage de valeur alors que sa transformation se poursuit a dit Jeffrey Russell, président d'Accenture au Canada. Nous sommes très fiers de faire partie de ce programme complet de transformation de l'approvisionnement avec Bombardier, un leader mondial dont les exigences en approvisionnement de services sont multiples et diversifiées. »

À propos d'Accenture

Accenture est une société chef de file de services professionnels dans le monde entier, offrant une vaste gamme de services et de solutions en stratégie, en conseil, en numérique, en technologie et en opérations. Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d'activité et pour toutes les fonctions des entreprises -- en s'appuyant notamment sur le plus grand réseau international de centres de services -- Accenture conjugue les affaires et la technologie pour aider les clients à améliorer leur performance et à créer une valeur durable pour leurs parties prenantes. Avec 469 000 employés au service de clients dans plus de 120 pays, Accenture favorise l'innovation pour améliorer notre façon de vivre et de travailler. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web au www.accenture.com.

À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

