Rogers améliore son service sans?fil à Burnaby





Des investissements dans le réseau amélioreront le service sans?fil dans les communautés en Colombie?Britannique.

BURNABY, BC, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, Rogers a annoncé que le service sans?fil a été amélioré au Burnaby Lake Sports Complex, une populaire installation sportive située à l'angle de l'avenue Kensington et de la rue Sprott, de même que sur une partie des rives du lac Burnaby. Les clients de Rogers et de Fido dans ce secteur profiteront d'une expérience sans?fil plus rapide, plus fiable et plus uniforme que jamais.

« Nos clients veulent un accès sans?fil de haute qualité partout où ils sont, qu'ils travaillent pendant leurs déplacements, qu'ils assistent à un tournoi ou qu'ils souhaitent rester connectés pendant que leurs enfants sont au cours de patinage, a déclaré Rick Sellers, président, Colombie-Britannique, Rogers Communications. Ces améliorations au service sans?fil relient non seulement les clients de la Colombie-Britannique aux moments les plus importants de leur vie aujourd'hui, mais elles préparent aussi notre réseau de demain. »

Grâce à cet investissement dans le réseau, les clients de Rogers et de Fido à Burnaby pourront être encore plus connectés à ce qui compte pour eux, qu'il s'agisse de regarder un événement sportif en ligne, de télécharger des documents de travail, de faire des publications sur les médias sociaux ou simplement de clavarder entre amis. L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux nombreux investissements récents de Rogers dans le réseau sans?fil en Colombie-Britannique, y compris la couverture dans tout le réseau SkyTrain et l'amélioration du service à Witset, à Kelowna, à Tsawwassen Mills, à Abbotsford et sur l'ensemble de l'île de Vancouver, ce qui comprend Qualicum Beach, ainsi qu'à Maple Ridge et à Vancouver.

Rogers travaille actuellement à l'élaboration d'un programme pluriannuel visant à offrir la technologie 5G aux Canadiens. Rogers a annoncé récemment son intention de déployer un réseau LTE-M à l'échelle nationale pour donner le coup d'envoi à une nouvelle ère de solutions IdO au Canada, ainsi que pour établir un partenariat de recherche sur la 5G avec l'Université de la Colombie-Britannique et signer une entente avec Ericsson sur l'infrastructure nationale. Plus tôt cette année, Rogers a procédé à des essais de la 5G en temps réel au Rogers Centre et teste actuellement les normes 5G mondiales. Rogers continue à mettre à niveau son réseau 4.5G en y intégrant les plus récentes technologies 5G, pour que tout soit prêt pour le déploiement commercial de la 5G.

À propos de Rogers

Rogers est une société canadienne diversifiée qui est un chef de file dans l'industrie des communications et des médias. Elle est le plus important fournisseur de services de communications sans fil et l'un des plus importants fournisseurs de services de télévision par câble, d'Internet haute vitesse, de technologies de l'information et de téléphonie destinés au grand public et aux entreprises du pays. Par l'intermédiaire de Rogers Média, elle est active dans l'industrie de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des sports, du magasinage télévisé et en ligne, des magazines et des médias numériques. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

SOURCE Rogers Communications Canada Inc. - Français

Communiqué envoyé le 20 décembre 2018 à 09:00 et diffusé par :