Bombardier reçoit des commandes pour la fourniture de 20 locomotives TRAXX à Railpool





Incluant ces commandes, le parc de Railpool comptera 217 locomotives TRAXX

BERLIN, 20 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le fournisseur mondial de solutions de mobilité Bombardier Transport et Railpool, une des plus importantes entreprises de crédit-bail de véhicules ferroviaires européennes, ont signé des ententes portant sur 20 locomotives électriques BOMBARDIER TRAXX. La valeur totale de ces commandes, au prix catalogue, s'élève à environ 74 millions d'euros (85 millions de dollars US). La livraison des premières locomotives est prévue pour le second semestre de 2019.

Torsten Lehnert, chef de la direction de Railpool, a dit : « Avec cette commande, le parc de Railpool comptera plus de 200 locomotives TRAXX. Nous avons reçu notre première locomotive TRAXX en 2009. Depuis, nous profitons grandement de la performance, de la force de traction, de l'efficacité et de la fiabilité de notre parc de locomotives TRAXX. Forts de cette expérience, nous voulons mettre en service ces nouvelles locomotives sur les plus importants corridors de transport de marchandises qui relient plusieurs grands ports d'Europe. »

Mike Niebling, directeur, Ventes, Locomotives, chez Bombardier Transport, a ajouté : « Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de poursuivre notre très précieuse collaboration avec Railpool, l'un de nos plus importants clients dans l'écosystème du transport ferroviaire de marchandises. Railpool a grandement contribué au développement de notre plateforme TRAXX au cours de la dernière décennie. Grâce à ce partenariat stratégique, Railpool peut mettre à profit nos solutions de mobilité pour percer de nouveaux marchés, élargir son offre de services et augmenter sa capacité. »

La plateforme BOMBARDIER TRAXX 3 est la plateforme de locomotives à quatre essieux la plus moderne en Europe. Les trois modèles, TRAXX AC3, TRAXX MS3 et TRAXX DC3, offrent tous la fonction du dernier kilomètre (Last Mile), un moteur diesel d'appoint qui leur permet de franchir les tronçons de voie non électrifiés. La plateforme de locomotive TRAXX est la plus populaire en Europe, avec plus de 2 300 unités déjà vendues.

À propos de Railpool

Reconnue pour son expertise en tant que fournisseur unique de gamme de services complets, RAILPOOL est une des plus importantes entreprises de crédit-bail de véhicules ferroviaires. Fondée à Munich en 2008, elle est désormais présente dans 14 pays européens. Avec son parc de plus de 400 locomotives (et des investissements totaux de 900 millions d'euros), RAILPOOL compte parmi les plus grands fournisseurs en Europe.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu'à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 39 850 personnes.



À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Bombardier et TRAXX sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.



