Les résidents de l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront de routes améliorées et plus sécuritaires

STEPHENVILLE, NL, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent que les investissements stratégiques dans des routes modernes et efficaces sont essentiels pour favoriser et appuyer l'activité économique, faciliter le commerce et créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Gudie Hutchings, députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, John Finn, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador, au nom de l'honorable Graham Letto, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, et Tom Rose, maire de la Ville de Stephenville, ont annoncé aujourd'hui un financement conjoint de plus de 426 000 $ pour deux projets d'amélioration routière dans l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les travaux comprennent l'amélioration de routes à grande circulation à Rose Blanche-Harbour le Cou afin d'offrir des conditions de conduite plus sécuritaires et plus agréables. La ville de Stephenville bénéficiera de nouveaux feux de circulation à l'intersection de la rue Queen, de la promenade Minnesota Drive et de la promenade Prince Rupert.

Ces améliorations permettront non seulement d'avoir des routes plus sécuritaires et de diminuer le nombre d'accidents et d'embouteillages, mais elles favoriseront également la croissance économique continue de la région et le transport efficace des marchandises dans toute la province.

« Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport aident à améliorer les routes régionales et les autoroutes, ainsi qu'à accroître la sécurité publique. Ces travaux d'amélioration routière permettront aux familles de se rendre en toute sécurité au travail, à l'école et à d'autres activités, ce qui améliorera la qualité de vie des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador. Notre gouvernement est fier d'effectuer d'importants investissements dans les infrastructures de Rose Blanche-Harbour le Cou et de Stephenville. »

Gudie Hutchings, députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'amélioration des infrastructures routières municipales permet aux résidents et aux visiteurs d'avoir accès à des services importants. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fait d'importants investissements dans des projets d'infrastructure municipale. Nous tirons parti des fonds fédéraux disponibles pour stimuler le développement économique et bâtir des collectivités où les gens veulent vivre et travailler. »

L'honorable Graham Letto, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement

« Au nom du conseil municipal de Stephenville, nous sommes très heureux du soutien continu des gouvernements fédéral et provincial en ce qui a trait au partage des coûts des infrastructures de notre ville. Nous remercions tout particulièrement la députée Gudie Hutchings d'avoir parrainé ce projet. Cet investissement permet d'accroître le niveau de sécurité dans notre ville. »

Tom Rose, maire de la Ville de Stephenville

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et- Labrador allouent chacun 24 938 $ au projet de Rose Blanche-Harbour Le Cou . La municipalité y consacre 49 876 $.

et de Terre-Neuve-et- allouent chacun 24 938 $ au projet de . La municipalité y consacre 49 876 $. Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et- Labrador allouent chacun 81 615 $ au projet de la Ville de Stephenville . La municipalité y consacre 163 231 $.

et de Terre-Neuve-et- allouent chacun 81 615 $ au projet de la . La municipalité y consacre 163 231 $. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, plus de 10,1 milliards de dollars seront consacrés à des projets visant le commerce et le transport, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial qui vise à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Un financement fédéral-provincial-municipal conjoint est alloué à des projets d'infrastructure à Rose Blanche-Harbour le Cou et à Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cadre du Fonds des petites collectivités.

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador allouent chacun plus de 106 500 $ à ces projets. Les municipalités concernées y consacreront plus de 213 000 $ au total.

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Rose Blanche-Harbour le Cou Améliorations routières 24 938 $ 24 938 $ 49 876 $ Ville de Stephenville Installation de feux de circulation - Queen, Minnesota et Prince Rupert 81 615 $ 81 615 $ 163 231 $

