La Banque Scotia annonce la vente de ses activités d'assurance et de gestion de caisses de retraite en République dominicaine au groupe Rizek

TORONTO et SANTO DOMINGO, le 20 déc. 2018 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente visant la vente au groupe Rizek (le « groupe ») de ses activités d'assurance et de gestion de caisses de retraite en République dominicaine (Scotia Crecer AFP et Scotia Seguros), sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et des conditions habituelles. Cette transaction, tout comme l'entente visant l'acquisition de Banco Dominicano del Progreso (sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et des conditions habituelles), s'inscrivent dans le cadre de la décision stratégique de la Banque qui veut concentrer dans les marchés de base ses activités dans les Antilles.

Jouissant d'une réputation de longue date dans les secteurs de l'agriculture industrielle et des services financiers, le groupe Rizek est l'un des groupes d'entreprises les plus importants et les plus diversifiés en République dominicaine.

« Cette transaction symbolise l'engagement du groupe à faire croître l'économie du pays et confirme sa vision et sa confiance à l'égard de la stabilité économique de la République dominicaine, tout en contribuant à offrir une retraite digne à nos travailleurs », a déclaré Héctor José Rizek Sued, représentant du groupe Rizek.

« Comptant plus de 10 millions d'habitants et connaissant une forte croissance économique, la République dominicaine demeure un marché important pour la Banque Scotia. Cette transaction fait suite aux annonces récentes concernant les activités de la Banque dans les Antilles, notamment une entente visant l'acquisition de Banco Dominicano del Progreso (en attente de l'approbation des organismes de réglementation et sous réserve des conditions habituelles). Nous voulons élargir notre offre de services bancaires en République dominicaine, où nous avons la possibilité de prendre de l'expansion et de faire une proposition de valeur intéressante aux clients », a déclaré Nacho Deschamps, chef, Opérations internationales et transformation numérique à la Banque Scotia.

D'un point de vue financier, la transaction n'a pas d'incidence importante pour la Banque Scotia. À la conclusion de la transaction, la vente entraînera un gain en capital et une augmentation du ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 d'environ 10 points de base. La Banque Scotia et le groupe Rizek assureront une transition harmonieuse pour les employés et les clients.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2018, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 97 000 employés et les actifs à 998 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter. http://www.scotiabank.com/

À propos du groupe Rizek

Jouissant d'une réputation de longue date dans les secteurs de l'agriculture industrielle et des services financiers, le groupe Rizek est l'un des groupes d'entreprises les plus importants et les plus diversifiés en République dominicaine. Le groupe est issu d'un héritage familial qui remonte à 1887, année qui a marqué l'installation de la famille Rizek en République dominicaine, et à 1905, alors que la famille s'est lancée dans la culture, la transformation et l'exportation du cacao. Au fil des années, le groupe s'est diversifié dans les secteurs de l'énergie et du tourisme, essentiels à l'essor économique du pays.

