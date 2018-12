Mettez la conduite sobre et sécuritaire en tête de votre liste de souhaits des Fêtes





OAKVILLE, Ontario, 20 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- À quelques jours à peine d'une grande fin de semaine de réjouissances à l'occasion des Fêtes, MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d'assurance, vous proposent une idée cadeau qui saura plaire à coup sûr : offrez le cadeau de la conduite sobre?!



«?Personne ne devrait voir ses célébrations des Fêtes finir en tragédie parce que quelqu'un a décidé de conduire sous l'influence de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues, a déclaré Andrew Murie, chef de la direction de MADD Canada. Si chacun s'engageait à ne jamais conduire avec les facultés affaiblies, il serait possible de passer une saison des Fêtes en toute sécurité sans craindre qu'un chauffard aux facultés affaiblies vienne tout gâcher en causant une collision. C'est là notre plus grand souhait pour les Canadiens et les Canadiennes en ce temps des Fêtes.?»



Cette grande saison de célébrations et de réjouissances représente un risque de conduite avec facultés affaiblies est particulièrement élevé. Chacun peut contribuer à la prévention des tragédies causées par la conduite avec facultés affaiblies en suivant ces conseils très simples :

Ne conduisez jamais avec les facultés affaiblies. Planifiez à l'avance pour avoir un moyen sobre de rentrer à la maison ? faites appel à Uber , prenez un taxi ou le transport en commun, ou choisissez un conducteur désigné sobre.

, prenez un taxi ou le transport en commun, ou choisissez un conducteur désigné sobre. Ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux facultés affaiblies par l'alcool, le cannabis ou d'autres drogues.

Appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les facultés semblent être affaiblies.

«?Allstate du Canada et ses agents aux quatre coins du pays joignent leurs voix à celle à MADD Canada pour encourager tout le monde à contribuer à la sécurité routière, a souligné Ryan Michel, président et chef de la direction d'Allstate du Canada. Faisons en sorte que les seules lumières que nous verrons scintiller aux Fêtes cette année soient celles des décorations de la saison et non celles des véhicules d'urgence dépêchés sur les lieux d'une collision causée par un conducteur aux facultés affaiblies.?»

En outre, il est important de souligner que ce sera la première saison des Fêtes depuis la légalisation du cannabis. MADD Canada, Allstate du Canada, compagnie d'assurance, et les services de police partout au pays tiennent donc à rappeler à la population que le cannabis peut porter atteinte aux aptitudes de conduite et qu'il vaut toujours mieux de confier la conduite à une personne sobre.

Cette saison des Fêtes sera également marquée par la mise en place du dépistage obligatoire d'alcool qui est entré en vigueur le 18 décembre. Cette nouvelle loi, adoptée en juin dans le cadre du projet de loi C-46, autorise un policier à exiger que tout conducteur arrêté légalement se soumette à un test de dépistage de l'alcool. Cette mesure augmente considérablement le nombre de contrôles de l'alcoolémie et, par le fait même, le taux de détection des conducteurs en état d'ébriété. Un deuxième aspect, tout aussi important, est que cette mesure renforce la perception qu'ont les conducteurs qu'ils se feront prendre s'ils conduisent avec les facultés affaiblies. Reconnue à l'échelle mondiale comme l'un des moyens les plus efficaces de contrer la conduite avec facultés affaiblies, cette mesure a permis de réaliser des réductions importantes de la conduite avec facultés affaiblies dans de nombreux autres pays. MADD Canada estime que le dépistage obligatoire d'alcool entraînera une réduction de 20 % de la conduite avec facultés affaiblies au Canada, ce qui représente 200 vies sauvées et plus de 12?000 blessures évitées chaque année.

L'Opération ruban rouge, la campagne du temps des Fêtes de MADD Canada, bat également son plein partout au Canada.



Dans le cadre de cette campagne commanditée par Allstate du Canada, des centaines de bénévoles de MADD Canada partout au Canada remettront des rubans rouges et des autocollants aux résidents de leurs communautés en les invitant à les porter et les mettre sur leurs voitures comme signe de leur engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Ces rubans rendent également un hommage éloquent aux milliers de Canadiens tués et blessés chaque année dans des collisions mettant en cause l'alcool, la drogue ou un mélange des deux.

Les rubans rouges et les autocollants de MADD Canada sont offerts sur notre site Web (madd.ca), ainsi qu'auprès des sections, des leaders communautaires et des commanditaires participants. Si vous souhaitez offrir un don à l'appui de l'Opération ruban rouge, rendez-vous sur notre site Web, composez le 1-800-665-6233 ou textez le mot «?RUBAN?» au 45678 (un don unique de 10 $ sera imputé à votre facture de téléphone cellulaire et payable à votre fournisseur de service).

Nous invitons toute personne à la recherche d'un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic à faire l'essai d'Uber ? l'application officielle de transport désignée de MADD Canada. Rendez-vous sur https://www.uber.com/partner/fr-ca/madd-canada pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance, est un chef de file parmi les producteurs de produits d'assurances auto et habitation. Cette compagnie se voue à offrir des produits de prévention et de protection pour toutes les étapes de la vie de nos clients. Au service des Canadiens depuis 1953, nous mettons tout en oeuvre pour que non seulement nos clients, mais aussi nos employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi notre présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une septième année de suite. Allstate du Canada est une entreprise socialement responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment MADD Canada, Centraide, et Jeunes entreprises. Rendez-vous sur www.allstate.ca pour en savoir davantage. Pour trouver des astuces et conseils liés à la sécurité, visitez le www.conseilsduquotidien.ca .

Communiqué envoyé le 20 décembre 2018 à 07:30 et diffusé par :