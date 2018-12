Supermicro met en place une nouvelle structure en Europe avec Intel, pour optimiser les solutions en nuage





Le nouveau centre d'excellence aide les clients du nuage à presser leurs décisions en matière d'investissement technologique, grâce à un accès à distance souple aux nouvelles technologies destinées aux essais de validation de principe

PAYS-BAS, 20 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un leader mondial de l'informatique d'entreprise, du stockage, des solutions réseau et des technologies informatiques vertes, a annoncé aujourd'hui qu'il s'est associé à Intel pour créer un centre d'excellence pour les solutions en nuage, dans le siège européen de Supermicro, aux Pays-Bas.

Le centre d'excellence en nuage (Cloud Center of Excellence - CCoE) compte plusieurs racks de serveurs et solutions de stockage de pointe, combinant les architectures système de premier plan de Supermicro et les toutes dernières technologies d'Intel. Le CCoE fournit des démonstrations, des essais de validation de principe et des capacités d'accès à distance, destinés aux fournisseurs de services en nuage, ainsi qu'aux environnements en nuage des entreprises et des centres de données.

« L'initiative de centre d'excellence en nuage est pleinement destinée à nos clients », a déclaré Perry Hayes, le président de Supermicro BV. « C'est l'occasion d'apporter à nos clients ce que Supermicro sait faire de mieux, à savoir une technologie de système leader dans son domaine, de façon à leur permettre de tester leur charge de travail sur notre équipement pour accélérer leur transition technologique. »

« Supermicro dispose d'un large portefeuille de solutions reposant sur les technologies Intel et a l'habitude de commercialiser rapidement de nouveaux produits permettant à ses clients de tirer parti de nos dernières innovations et de nos améliorations en termes de performance », a déclaré Jennifer Huffstetler, la présidente adjointe et directrice générale du Data Center Product Marketing Group. « Ce centre d'excellence en nuage donnera aux prestataires de services en nuage les moyens de profiter plus facilement des avantages des tous derniers produits Supermicro et des technologies Intel. »

Offrant les toutes dernières technologies en matière de serveurs et de stockage, le centre comprend la nouvelle plateforme de stockage1U all-flash hautement configurable de Supermicro, qui prend en charge un demi-pétaoctet de stockage NVMe avec les derniers supports de stockage tels qu'Intel® Ruler et EDSFF flash NVMe pour la densité de stockage, Intel® Optanetm SSD DC et Intel® Optanetm DC de mémoire permanente pour l'extension mémoire, ainsi que vROC.

Des clients triés sur le volet collaborent avec le CCoE depuis le mois d'août de cette année et ont déjà constaté les avantages du centre. À titre d'exemple, citons le fournisseur d'accès Internet (FAI) cdmon en Espagne, dont l'objectif est de créer le nuage le plus rapide d'Europe. Capitalisant sur leur relation fructueuse longue d'une décennie - et des avantages du système Ultra SuperServer® prenant en charge les derniers processeurs Intel® Xeon® Scalable, Intel® Optanetm DC SSD tous NVMe, reposant sur une architecture économe en ressources -, Supermicro et cdmon se sont associés sur le nouveau projet en nuage de cdmon. À travers Ultra SuperServer®, Supermicro a pu satisfaire les exigences de cdmon de façon précise, en vue de mettre en place une offre système remarquable, jusqu'à dix fois plus rapide qu'avant. Grâce à la technologie de Supermicro, cdmon sait désormais qu'il fournit le nuage le plus rapide d'Europe.

Les solutions de serveurs et de stockage de Supermicro présentent les avantages d'architectures économes en ressources, pouvant être mises en place dans des contextes de centres de données adaptables, en tirant parti de Supermicro® Rack Scale Design (RSD) reposant sur Intel® Rack Scale Design, pour gérer les racks de serveurs désagrégés, le stockage composable mis en commun et les mises en réseaux avec des API RESTful de Redfish classiques du secteur. La gamme de produits économes en ressources de Supermicro, dont SuperBlade® comprenant des lames désagrégées, BigTwintm et SuperServers NVMe Ultra all-flash, offre une efficacité radicalement améliorée, un plus grand degré d'utilisation, des frais d'acquisition initiaux et un coût total de possession réduits.

Pour en savoir plus sur le CCoE et la façon de le solliciter pour des essais de validation de principe, etc., rendez-vous sur https://www.supermicro.com/en/solutions/Cloud.

Pour de plus amples informations sur Supermicro et les produits Supermicro, rendez-vous sur www.supermicro.com.

À propos de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

Supermicro®, l'innovateur majeur en technologies à hautes performances et à haut rendement pour les serveurs, est le principal fournisseur des serveurs évolués Server Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique en nuage, l'informatique d'entreprise, l'Hadoop/Big Data, l'HPC et les systèmes embarqués du monde entier. Supermicro agit pour protéger l'environnement dans le cadre de son programme « ?We Keep IT Green® ?» et propose à ses clients les solutions les plus efficaces d'un point de vue énergétique et les plus écologiques du marché.

Supermicro, SuperServer, SuperBlade, BigTwin, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

Les autres marques, noms et marques commerciales appartiennent tous à leurs propriétaires respectifs.

