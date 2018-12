La ligne 1 888 LE DEUIL de la Maison Monbourquette se poursuit chez Tel-Écoute/Tel-Aînés





MONTRÉAL, le 20 déc. 2018 /CNW Telbec/ -Tel-Écoute/Tel-Aînés est fier d'annoncer le transfert de la ligne d'écoute gratuite de la Maison Monbourquette 1 888 LE DEUIL (1 888 533 3845) au centre Tel-Écoute/Tel-Aînés. Ce transfert s'est effectué sans interruption de service et est effectif depuis le 30 novembre dernier. S'adressant à toute personne vivant un deuil à la suite du décès d'un proche, la ligne conserve le même numéro et elle est accessible entre 10h et 22h - 365 jours/année.

À quelques jours du temps des fêtes où l'absence d'un être aimé rend cette période plus difficile, les endeuillés vont ainsi pouvoir continuer à recevoir une écoute attentive, apportant soutien et réconfort, ainsi que des références en suivi de deuil. Les lignes Tel-Écoute et Tel-Aînés seront également accessibles durant la période des Fêtes, 7 jours sur 7, entre 10h00 et 22h00.

«L'ajout de la ligne 1 888 LE DEUIL à nos services cadre très bien avec la mission que Tel-Écoute/Tel-Aînés poursuit depuis plus de 27 ans. Elle consiste, entre autres, à offrir un service d'écoute, d'information et de référence, gratuit, anonyme et confidentiel, à toute personne en éprouvant le besoin», explique Lucie Brais, directrice générale par intérim et directrice des programmes chez Tel-Écoute/Tel-Aînés. «De plus, cela s'inscrit dans une suite logique puisque nous offrons déjà un service d'écoute pour les personnes de 18 ans et plus, ainsi qu'une ligne d'écoute dédiée aux aînés, Tel-Aînés. Notre équipe et le conseil d'administration se réjouissent de cet ajout. Nous sommes fiers et très heureux de continuer l'excellent travail accompli par la Maison Monbourquette pendant près de 15 ans.»

Chez Tel-Écoute/Tel-Aînés, les services sont assurés par plus de 75 bénévoles formés à l'écoute active et à la gérontologie sociale. Ils ont aussi récemment reçu une formation sur le deuil selon l'approche de Jean Monbourquette. Les bénévoles qui oeuvraient à la Maison Monbourquette sont invités à se joindre à l'équipe de Tel-Écoute/Tel-Aînés en écrivant à benevoles@tel-ecoute.org. En 2017-2018, le centre d'écoute a répondu à 10 881 appels, soit 7152 appels sur la ligne Tel-Écoute et 3 729 sur la ligne Tel-Aînés.

À propos de Tel-Écoute/Tel-Aînés

Au service de la communauté depuis 27 ans, l'organisme Tel-Écoute (514 493-4484)/Tel-Aînés (514 353-2463) offre à toute personne de 18 ans et plus, en situation de précarité ou de détresse psychologique, un service gratuit, confidentiel et anonyme d'écoute et de référence, accessible 365 jours par année, entre 10h et 22h. Tel-Aînés propose également des services personnalisés pour les personnes de 60 ans et plus, dont des suivis téléphoniques, des rencontres individuelles à domicile, des salons de ressources dans les résidences et du travail de proximité.

Site Internet: www.tel-ecoute.org

