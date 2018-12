Bombardier a décroché un contrat de la société Wiener Lokalbahnen portant sur la fourniture et la maintenance de 18 tramways FLEXITY





Le contrat vise les tramways FLEXITY TW500 de prochaine génération et comprend une option pour 16 véhicules additionnels

Le contrat comprend le système de gestion de la maintenance FlexCare de 24 ans

BERLIN, 20 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le fournisseur mondial de solutions de mobilité Bombardier Transport et la société Wiener Lokalbahnen ont signé un contrat pour la fourniture de 18 tramways FLEXITY à la ville de Vienne et du système de gestion de la maintenance FlexCare durant 24 ans. La valeur de ce contrat s'élève à environ 94 millions d'euros (107 millions de dollars US). Le contrat inclut également une option pour 16 autres véhicules et des services de maintenance pour huit années supplémentaires.

Les trains seront conçus au Centre de compétences mondial de Bombardier pour les tramways et les véhicules légers sur rail à Vienne. Les premiers véhicules seront mis en service de façon successive à compter de 2021 et remplaceront les anciens véhicules TW100.

« Wiener Lokalbahnen recherchait un véhicule moderne, à accès facile et sûr pour l'environnement afin d'offrir aux passagers du réseau Badner Bahn le plus haut niveau de confort. Nous sommes enchantés d'avoir signé une entente avec un partenaire aussi expérimenté et compétent que Bombardier », a dit Monika Unterholzner, directrice générale de la société Wiener Lokalbahnen.

« Nous avons proposé une solution de mobilité très durable qui offre de grands avantages aux passagers et à notre client. Les passagers des nouveaux véhicules FLEXITY profiteront d'un confort accru, d'une conception novatrice et des normes de sécurité les plus rigoureuses. Avec le programme de maintenance FlexCare de 24 ans, nous garantissons l'utilisation d'un tramway efficace, sûr, fiable et durable », a ajouté Christian Diewald, directeur général, Bombardier Transport, Autriche.

Les passagers qui utilisent la liaison entre la banlieue de Vienne et son centre-ville continueront de profiter de la grande qualité, du confort, de l'accessibilité et de la modernité habituels des produits de Bombardier.

Le système de maintenance FlexCare de Bombardier est facile à intégrer aux processus de maintenance existants et permet aux clients d'effectuer les travaux de maintenance dans leur propre atelier sous la responsabilité globale de gestion de la maintenance de Bombardier. En plus d'assurer la qualité des travaux et la disponibilité de la main-d'oeuvre, ce système de gestion de la maintenance garantit un contrôle efficace de coûts pour toute la durée du contrat.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu'à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 39 850 personnes.

À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Bombardier, FLEXITY et FlexCare sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.



