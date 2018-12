Le fonds Gaz naturel financement innovation signe un accord avec sept grands producteurs de gaz naturel et lance un appel de demandes de financement pour les technologies propres, tout en dirigeant une collaboration historique en matière de cofinancement fédéral-provincial-industriel





CALGARY, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, le fonds Gaz naturel financement innovationMC (NGIF) fait trois annonces importantes. Tout d'abord, sept producteurs canadiens de gaz naturel se sont joints au Fonds pour faire progresser l'innovation dans le domaine des technologies propres ainsi que pour accroître la performance environnementale et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au sein du système énergétique canadien du gaz naturel. En deuxième lieu, un appel de demandes de financement de trois millions de dollars est lancé pour l'élaboration de solutions propres dans le développement et la production du gaz naturel. Troisièmement, une collaboration fédérale, provinciale et industrielle est en cours au Canada pour réduire les émissions de GES dans l'alimentation au gaz naturel.

Le fonds Gaz naturel financement innovationMC accueille sept nouveaux producteurs de gaz naturel

Birchcliff Energy Ltd., Canadian Natural Resources Limited, Chevron Canada Limited, Perpetual Energy Inc., PETRONAS Energy Canada Ltd., Shell Canada Energy et Tourmaline Oil Corp. investiront dans l'innovation en matière de technologies propres au sein du secteur en amont du gaz naturel par l'entremise du NGIF. Le NGIF se positionne ainsi comme étant un chef de file canadien de l'innovation et le premier fonds d'innovation en technologies propres de l'histoire du Canada axé sur l'amélioration de la performance environnementale et la réduction des GES tout au long de la chaîne de valeur du gaz naturel. Le NGIF compte actuellement six services publics de gaz naturel, soit ATCO Gas Ltd., Enbridge Gas Distribution Inc., FortisBC Energy Inc., Pacific Northern Gas Ltd., SaskEnergy et Union Gas Ltd., qui investissent dans des solutions de distribution et de consommation en aval.

Le fonds Gaz naturel financement innovationMC lance un appel de demandes de financement de trois millions de dollars

Le NGIF lance un appel de demandes de financement de trois millions de dollars pour faire progresser les solutions de technologies propres destinées aux producteurs de gaz naturel. Nous verserons jusqu'à un million de dollars en financement non dilutif par projet, jusqu'à concurrence de 25 % des dépenses admissibles d'un projet. L'appel s'adresse aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises en démarrage de développement technologique afin de faire progresser l'innovation dans le domaine des technologies propres et de favoriser la performance environnementale et la réduction des GES dans le développement et la production du gaz naturel au Canada.

La date limite de présentation des demandes de financement est le 13 février 2019. Veuillez visiter http://www.ngif.ca/fr/ pour connaître les détails à ce propos.

Le fonds Gaz naturel financement innovationMC annonce une collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux et l'industrie pour appuyer la réduction des émissions de gaz à effet de serre

En collaboration avec Ressources naturelles Canada (RNCan), Emissions Reduction Alberta (ERA), Alberta Innovates (AI) et le Innovative Clean Energy Fund (ICE Fund) de la province de la Colombie-Britannique, le NGIF collaborera à cet appel de demandes de financement dans le cadre de ses partenariats de confiance. Afin de démontrer leur appui à l'engagement des producteurs dans le NGIF, RNCan, l'ERA, AI et l'ICE Fund envisageront de cofinancer les candidats retenus qui ont des projets qui permettent de réduire considérablement les émissions de GES et qui sont situés au Canada, en Alberta et en Colombie-Britannique, respectivement.

Ces trois annonces positionneront le Canada (déjà un chef de file de la production et de l'utilisation responsables et économiques du gaz naturel) comme un chef de file mondial plus concurrentiel en matière d'innovation dans les technologies propres au sein de la chaîne de valeur du gaz naturel.

Citations :

« Le présent appel de propositions est le fruit d'un partenariat fructueux entre notre gouvernement, le fonds Gaz naturel financement innovation et les provinces de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Nous sommes fiers d'appuyer des initiatives comme celle-ci, qui encouragent la commercialisation de technologies propres qui stimuleront l'économie et créeront de bons emplois pour la classe moyenne, tout en aidant le Canada à atteindre ses objectifs climatiques. » [Traduction]

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada

« Tout comme le NGIF, Emissions Reduction Alberta s'emploie à accélérer le développement de technologies propres pour aider l'Alberta à atteindre ses objectifs de leadership économique et climatique. Ce partenariat mettra à profit les forces et les capacités de l'ERA et du fonds Gaz naturel financement innovation pour appuyer les innovations qui permettront à l'Alberta de produire du gaz naturel de façon plus durable et plus concurrentielle sur le plan économique. » [Traduction]

L'honorable Shannon Phillips, ministre de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta

« Comme nous accordons la priorité aux emplois et à la diversification, il s'agit d'un excellent partenariat entre Alberta Innovates et le fonds Gaz naturel financement innovation qui appuie la prochaine génération de technologies produites en Alberta. Ensemble, nous aidons notre secteur de l'énergie à ajouter de la valeur à nos ressources et à créer plus d'emplois de qualité ici au pays, tout en réduisant les émissions. Nous sommes heureux de continuer d'appuyer la commercialisation de technologies propres qui changent la donne et qui mèneront à une économie plus diversifiée et plus résiliente, qui profitera à tous les Albertains. » [Traduction]

L'honorable Deron Bilous, ministre du Développement économique et du Commerce de l'Alberta

« Ce partenariat avec le fonds Gaz naturel financement innovation renforce notre engagement envers le développement énergétique responsable et est conforme à nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Nous avons maintenant de nouvelles possibilités de collaborer et de faire progresser les technologies propres qui appuient la production responsable de gaz naturel, encouragent l'investissement et créent de bons emplois très rémunérateurs pour les Britanno-Colombiens. » [Traduction]

L'honorable Michelle Mungall, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique

« Ce financement du fonds Gaz naturel financement innovation (NGIF) représente une occasion importante de collaboration et d'effet de levier. En tant que partenaire de confiance de l'ERA, nous avons hâte d'examiner les demandes de cofinancement du NGIF afin d'appuyer les réductions de GES et le développement de projets en Alberta. » [Traduction]

Steve MacDonald, président-directeur général, Emissions Reduction Alberta

« L'innovation et les technologies propres sont essentielles à la réduction des gaz à effet de serre en Alberta. Nous sommes heureux de jouer un rôle dans cet important projet avec le fonds Gaz naturel financement innovation et ses partenaires lorsque nos mandats s'harmonisent. Le travail que nous accomplissons aujourd'hui portera ses fruits et créera un avenir plus vert. C'est bon non seulement pour l'Alberta, mais aussi pour le Canada et d'autres pays. » [Traduction]

Laura Kilcrease, présidente-directrice générale, Alberta Innovates

« Je suis très heureux d'accueillir les producteurs au sein du fonds Gaz naturel financement innovation. L'industrie canadienne de la distribution du gaz naturel a fait de l'innovation une priorité en investissant dans l'utilisation de notre carburant et de notre infrastructure. Le gaz naturel est un choix d'énergie abordable, propre, sûr et fiable pour les consommateurs canadiens, et les investissements supplémentaires effectués dans le cadre de ce fonds ne feront que renforcer cette proposition de valeur. » [Traduction]

Steve Baker, président de Union Gas Limited et président du conseil d'administration de l'Association canadienne du gaz

« Nous croyons que l'innovation et la technologie sont fondamentales pour l'industrie du gaz naturel dans l'Ouest canadien, et nous sommes heureux de faire partie du fonds Gaz naturel financement innovation. Le fait de soutenir les nouvelles technologies et les solutions novatrices aidera notre industrie à développer cette ressource naturelle vitale d'une manière encore plus responsable et propre. » [Traduction]

Jeff Tonken, président-directeur général, Birchcliff Energy Ltd.

« L'appui que Canadian Natural Resources accorde au fonds Gaz naturel financement innovation s'inscrit dans le cadre de notre engagement ferme à investir dans la recherche et le développement et à stimuler l'innovation. Grâce à cet effort de collaboration, nous avons une occasion unique de financer des projets qui accéléreront le déploiement de solutions technologiques rentables pour améliorer davantage la performance environnementale dans le secteur du gaz naturel. » [Traduction]

Tim McKay, président, Canadian Natural Resources Limited

« La technologie joue un rôle important en aidant Chevron à fournir une énergie abordable et fiable. Chevron fait preuve d'ingéniosité et est heureux d'appuyer le fonds Gaz naturel financement innovation et ses efforts pour faire progresser la technologie qui favorise le progrès humain et la croissance économique. » [Traduction]

Frank Cassulo, président, Chevron Canada Limited

« La pensée innovatrice a toujours été à la base du secteur en amont du gaz naturel. Nous sommes ravis de la collaboration qui résultera du fonds Gaz naturel financement innovation et qui constituera maintenant un catalyseur clé aux efforts de notre industrie pour développer et déployer efficacement de nouvelles technologies de gaz naturel toujours plus propre pour les consommateurs. » [Traduction]

Susan L. Riddell Rose, présidente-directrice générale, Perpetual Energy Inc.

« En tant que producteur de gaz naturel, nous croyons fermement à la nécessité d'une énergie propre et abordable pour tous les habitants de la planète. À une époque où la technologie est devenue le catalyseur des progrès exponentiels de notre industrie, nous sommes ravis de participer au fonds Gaz naturel financement innovation, qui favorise la diversité des idées et offre une plateforme de partage des solutions. » [Traduction]

Mark Fitzgerald, président-directeur général, PETRONAS Energy Canada Ltd.

« Investir dans l'innovation canadienne est toujours une bonne idée. Le gaz canadien a le potentiel de remplacer les sources d'énergie à forte intensité carbonique au Canada et ailleurs dans le monde. Le fonds Gaz naturel financement innovation constitue une invitation ouverte aux entrepreneurs à nous aider à améliorer davantage la performance environnementale de notre secteur. » [Traduction]

Michael Crothers, président de Shell au Canada

« Le développement et l'application novatrice d'une technologie en constante amélioration par l'entremise du fonds Gaz naturel financement innovation permettront au Canada d'élargir son rôle de chef de file mondial dans l'industrie du gaz naturel. Le gaz naturel à combustion toujours plus propre représente une occasion remarquable d'amélioration économique et environnementale pour Tourmaline, le Canada et le monde entier. » [Traduction]

Mike Rose, président-directeur général et président du conseil, Tourmaline Oil Corp.

« Je suis à la fois enthousiaste et reconnaissant de la confiance et du soutien dont on fait preuve à notre égard, alors que le fonds Gaz naturel financement innovation accueille ses nouveaux investisseurs et partenaires de confiance qui se sont engagés à stimuler l'innovation en matière de technologies propres dans la production de gaz naturel, et j'ai hâte de recevoir les propositions de la part des innovateurs. » [Traduction]

John Adams, directeur principal, fonds Gaz naturel financement innovation

« Nous avons créé le NGIF pour favoriser l'innovation dans la chaîne de valeur du gaz naturel. Je suis très heureux de voir les producteurs de gaz naturel se joindre à l'industrie de la distribution du gaz naturel pour atteindre cet objectif. » [Traduction]

Timothy M. Egan, président-chef de la direction, Association canadienne du gaz

Au sujet du fonds Gaz naturel financement innovation

Le NGIF a été créé par l'Association canadienne du gaz pour favoriser le financement de l'innovation en matière de technologies propres dans le secteur du gaz naturel. Le NGIF comble une lacune en matière de développement technologique dans le secteur et investit dans l'innovation menée par de petites et moyennes entreprises et de jeunes entreprises de technologies propres en vue de trouver des solutions liées au gaz naturel et de relever les défis actuels et émergents du système énergétique canadien.

Au sujet des partenariats de confiance :

Les partenaires de confiance sont ceux qui répondent à tous les critères suivants :

Organismes de financement dont les processus de diligence raisonnable sont rigoureux, équitables et transparents et dont les principes sont comparables (p. ex. examen par les pairs, experts techniques, etc.);

Ministères et organismes fédéraux ou provinciaux du Canada OU organismes qui s'alignent fortement sur les buts et les résultats attendus;

organismes qui s'alignent fortement sur les buts et les résultats attendus; Organismes qui ont conclu un protocole d'entente, une entente avec un fournisseur de services ou un autre type d'entente qui permet le partage confidentiel de renseignements.

