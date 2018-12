/R E P R I S E -- Avis aux médias - Entrée en service du premier avion d'affaires Global 7500 - Les représentants d'Unifor, le syndicat des travailleurs du Global seront présents et disponibles pour rencontrer les médias/





MONTRÉAL, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'entrée en service du premier avion d'affaires Global 7500 que célèbre Bombardier demain le 20 décembre en fin de journée, les dirigeants du syndicat Unifor qui représentent tous les travailleuses et travailleurs affectés aux avions de la série Global seront présents et disponibles pour rencontrer les médias. Seront notamment présents, Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor ainsi que les représentants de la section locale 62 d'Unifor.

Le syndicat Unifor représente environ 2 200 membres qui travaillent sur les Global (5000, 6500 et 7500) chez Bombardier. Dans le secteur aérospatial, Unifor représente des milliers de personnes chez Pratt & Whitney, Héroux Devtek, CMC Électronique, Avior, etc.

Quand : Jeudi, le 20 décembre 2018 à 17h Où : Centre de finition Laurent-Beaudoin

200, boul. de la Côte-Vertu Ouest

Dorval (Québec) H4S 2A3

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

