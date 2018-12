Demande croissante en faveur de la solution de données de santé adaptée au RGPD fournie par Eventi Telematici et Penta Security Systems





Ce partenariat stratégique engendre une mise en oeuvre croissante du logiciel de santé offrant une sécurité accrue dans les hôpitaux d'Europe.

SÉOUL, Corée du Sud, 20 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Ces dernières années, plusieurs lois réglementaires faisant appliquer la confidentialité des données ? qui obligent les organisations à renforcer la protection des données -- sont entrées en vigueur à travers le monde, y compris le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE et la loi sur la Protection des données à caractère personnel de Singapour (PDPA). À la lumière de ces réglementations et des récents incidents de violation de données, les organisations du monde entier se sont empressées de mettre en oeuvre des mesures de protection des données. La minimisation du risque d'exposition des données sensibles est devenue une priorité majeure pour tous les secteurs, notamment celui de la santé.

Penta Security Systems Inc., leader en solutions et services de cloud, d'IoT et de sécurité des données, et Eventi Telematici, fournisseur italien de solutions logicielles, qui développe et fournit des produits et services de santé aux organisations médicales du monde entier, ont récemment renforcé leur partenariat stratégique pour faire progresser le potentiel de croissance de la version sur site récemment cataloguée de la solution de gestion des données sur le cancer du sein d'Eventi Telematici, DataBreast, associée au logiciel de chiffrement des bases de données de Penta Security destiné à offrir une protection des données accrue.

DataBreast est une application utilisée par les centres de soins du cancer du sein pour gérer et surveiller les cas cliniques, et calculer les indicateurs de qualité des traitements. Initialement proposé en tant que logiciel en tant que service, DataBreast a été mis à niveau pour répondre aux toutes dernières exigences relatives au RGPD via l'ajout de caractéristiques de sécurité, ainsi que via la nouvelle offre d'une version sur site pour une installation sur l'infrastructure du client. Les offres de DataBreast sont équipées de MyDiamo, la solution de chiffrement de Penta Security pour MySQL, PostgreSQL, MariaDB, et Percona qui offre des contrôles de sécurité granulaire via un chiffrement spécifique à la colonne et un contrôle d'accès. En permettant aux utilisateurs de chiffrer de manière sélective les colonnes de tableaux sensibles, MyDiamo minimise les charges indirectes de performance s'agissant de la modification et de la récupération de données.

Le pack adapté au RGPD suscite des commentaires positifs de la part du marché. Plusieurs hôpitaux d'Italie ont décidé de déployer la nouvelle application sur site DataBreast enrichie de la technologie de chiffrement de Penta Security. Parmi les utilisateurs actuels figurent le Policlinico Umberto I, le San Giovanni Addolorata Hospital, et le San Filippo Neri Hospital de Rome. Via le déploiement de la nouvelle solution groupée DataBreast, les cliniques bénéficient de fonctions de gestion des données de patients clés, qui sont sécurisées par la technologie de chiffrement de Penta Security pour la protection des données.

Grâce à des licences commerciales et non commerciales disponibles, MyDiamo est une solution avancée économique et efficace, permettant de sécuriser les systèmes de gestion des bases de données open source. Pour en savoir plus sur MyDiamo, rendez-vous sur www.mydiamo.com.

À propos de Penta Security

Penta Security Systems Inc. est un leader en solutions et services Web, IoT et de sécurité des données. Grâce à plus de 20 ans d'expertise de sécurité informatique dans l'alimentation des connexions sécurisées, Penta Security est le premier fournisseur de cybersécurité en Asie, d'après Frost & Sullivan, et le leader du secteur des WAF en termes de parts de marché dans la région Asie-Pacifique. Stimulant les innovations dans les technologies de chiffrement, d'authentification, et de détection des pare-feux sans signature, l'approche axée sur l'ensemble du système de Penta Security en matière de sécurité confère une résilience à l'ère de l'hyper-intégration Web et de la connectivité. Pour en savoir plus sur Penta Security, rendez-vous sur www.pentasecurity.com. Pour les demandes de partenariats, veuillez adresser un courrier électronique à info@pentasecurity.com.

