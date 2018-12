Un message vidéo du réalisateur du film "PAPA EST DEVENU UN LUTIN"





MONTRÉAL, 20 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après de nombreuses critiques sur son film de Noël pour enfants intitulé "PAPA EST DEVENU UN LUTIN", le réalisateur publie un message vidéo simpliste, pour expliquer au public pourquoi ils ne devraient pas porter attention à l'opinion des récentes critiques sur son film.



Dans sa vidéo, le réalisateur explique que son oeuvre à plus en commun avec le film "MAMAN J'AI RATÉ L'AVION" qu'avec des films d'auteurs (voir la vidéo ci-jointe).

https://youtu.be/AlhLrt7XxMU

Déclaration additionnelle : "Il ne faut pas se le cacher, quand on entend que des critiques d'un film ne sont pas bonnes, en général, le public n'a pas envie de voir ce film. Dans ce cas-ci, c'est triste, car leurs opinions, ne sont pas représentatives de celle des enfants.

Les critiques de cinéma se basent, en général, sur 4 catégories: Structure du scénario, jeux d'acteurs, montage/rythme et qualité technique. Le seul aspect qui n'est pas considéré est le facteur "divertissement". C'est une des raisons pour laquelle les films d'auteurs ne sont pas autant appréciés du grand public", explique Adams.

"Ce qui rend mon film spécial (malgré ses imperfections) c'est que le facteur "divertissement" pour un jeune enfant est au rendez-vous et c'est vraiment la seule chose qui importe pour eux, et non pas la structure du scénario, qualité technique etc.

Pour un enfant, de voir un papa se comporter comme un lutin...c'est drôle, ça les fait rire et vous allez passer un bon moment en famille."

Lors de son passage à l'émission "DENIS LÉVESQUE" sur les ondes de TVA, Adams a affirmé que s'il y avait un groupe de critiques composés d'enfants, leurs opinions seraient différents des critiques d'adultes. Quelques jours plus tard, Radio-Canada / ICI-PREMIÈRE dans le cadre de l'émission "ON DIRA CE QU'ON VOUDRA" a pris le réalisateur au mot.



Ils ont montré "PAPA EST DEVENU UN LUTIN" à trois enfants (6, 8 et 14 ans) et leur ont demandé leurs commentaires. Résultats: Ils recommanderaient le film à leurs amis, ils ont aimé, ils pensent que leurs parents ont aimé et ont décerné des notes de 3/5, 3/5 et la plus jeune 5/5. (l'émission audio est disponible sur le site de Radio-Canada ou via YouTube : https://youtu.be/twhMPtkqoX4).

En décembre 2017, l'école de la CSSMI que fréquente la jeune actrice, a présenté le film en classes combiné (en présence de l'actrice), pour célébrer son accomplissement, comme film de Noël de fin d'année.

"C'était le premier visionnement d'enfants en groupe et le test ultime pour savoir si mon film fonctionnait avec mon public-cible. J'ai donc demandé la permission pour m'assoir dans le fond de la classe, pour écouter les réactions des enfants.



À ma grande surprise, j'ai constaté dix fois plus de rires et de réactions que je m'y attendais. Il y a des passages dans mon film dont je ne me doutais même pas qu'ils étaient drôles. C'est à ce moment-là, que je savais qu'on avait un film spécial, en dépit de certaines faiblesses techniques", conclut Adams.

"PAPA EST DEVENU UN LUTIN" est présentement à l'affiche dans les Cinémas Guzzo. Horaires et détails sur http://papalutin.ca

TS1 PRODUCTIONS est une compagnie de production privé. Avec deux longs-métrages à son actif, le réalisateur a personnellement financé ces deux productions, sans aucune subvention. Détails sur http://ts1productions.com

