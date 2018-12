CannTrust communique une mise à jour sur ses activités





CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou la « Société ») (TSX : TRST), l'un des producteurs de cannabis agréés les plus importants et les plus dignes de confiance du Canada, lauréat des prix Canadian Cannabis Awards 2018 dans la catégorie « Meilleur producteur agréé de l'année », communique une mise à jour qui met en avant les récents développements relatifs aux plans de croissance de la Société.

Phase II de son agrandissement

La phase II de son agrandissement, qui est entièrement autorisée, est bien partie pour porter la capacité de la Société à 50 000 kg par an. CannTrust prévoit de faire sa première récolte à la suite de l'agrandissement au premier trimestre 2019. La construction de sa dernière ligne devrait être achevée en janvier 2019.

Phase III de son agrandissement

Outre la phase II de son agrandissement, la Société a mené la construction d'une serre de 35 000 pieds carrés (3 250 mètres carrés) qui jouxte sa serre actuelle. Cette installation bénéficie également d'une autorisation complète.

Le 15 octobre 2018, le conseil municipal de la ville de Pelham a adopté un règlement municipal de contrôle provisoire lui permettant d'examiner les politiques et les règlements en matière d'aménagement du territoire concernant l'utilisation du cannabis. Ce règlement restreint l'utilisation des terres à des fins de cannabis pendant un an, ceci concernant les terres qui ne bénéficient pas encore d'un permis d'aménagement.

CannTrust a présenté, avant la promulgation du règlement de contrôle provisoire, ses demandes de permis pour la phase III de son agrandissement, lequel comprend l'agrandissement sur les 19,4 acres adjacents qu'elle a achetés. Bien que CannTrust n'ait pas encore obtenu tous les permis nécessaires pour procéder à la phase III de son agrandissement, elle est en pourparlers actifs avec la municipalité dans l'optique d'obtenir les approbations nécessaires et évalue actuellement plusieurs autres options lui permettant d'atteindre ses objectifs en termes de capacité.

« Dans un premier temps, nous avons demandé dix permis pour le développement de la phase III de notre agrandissement. Nous travaillons toujours avec la municipalité pour faire approuver tous ces permis », a déclaré Michael Camplin, directeur général des opérations de CannTrust à Niagara. « Nous respectons le processus suivi par la ville de Pelham. Nous avons de nombreuses options stratégiques sous le coude et nous espérons que Pelham est l'une d'entre elles. »

La Société faisant face à une très forte demande pour ses produits médicaux et récréatifs, CannTrust avait envisagé de nombreuses solutions alternatives pour accroître sa capacité au-delà de la phase III de son agrandissement, avant la promulgation de ce règlement municipal. Puisque la ville de Pelham examine l'utilisation des terres, ces initiatives de croissance pourraient être accélérées.

CannTrust est en pourparlers avec d'autres exploitants de serres et envisage également de faire progresser la production de cultures en plein air sur le même site que celui de la phase III de l'agrandissement. La production de cultures en plein air, qui nécessite un permis de Santé Canada, est une option très peu coûteuse et la culture peut être utilisée pour formuler les produits présentés sous forme d'extraits de la Société.

« Tout en travaillant avec la municipalité, nous prenons des mesures actives pour obtenir notre première récolte à l'automne 2019 et atteindre une capacité de 100 000 kg d'ici la fin 2019 », a déclaré Peter Aceto, PDG de CannTrust. « Le recours à d'autres serres et à la production de cultures en plein air sont deux options viables qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs de production. Si les aménagements changent nos objectifs de production, nous avons la ferme intention d'en informer les investisseurs. »

À propos de CannTrust

CannTrust est un producteur agréé de cannabis à usage médical et récréatif, réglementé au niveau fédéral au Canada. Fondée par des pharmaciens, CannTrust met ses plus de 40 ans d'expérience dans la pharmacie et les soins de santé au service du secteur du cannabis médical et répond aux besoins de plus de 57 000 patients médicaux avec ses produits séchés, ses extraits et ses gélules. La société exploite ses installations de récolte perpétuelle qui couvrent 450 000 pieds carrés (environ 42 000 mètres carrés) à Niagara.

CannTrust utilise la nanotechnologie pour mettre au point de nouveaux produits sur les marchés de la médecine, des loisirs, de la beauté, du bien-être et des animaux domestiques. La Société a développé sa présence internationale grâce à un partenariat stratégique avec Cannatrek Ltd. en Australie et à la coentreprise qu'elle a formée avec STENOCARE au Danemark. La Société s'est également associée à Breakthru Beverage Group par le biais de Kindred Canada, pour la distribution du cannabis récréatif au Canada. CannTrust s'engage à l'égard de la recherche et de l'innovation. Ses partenariats avec l'université McMaster en Ontario et l'université Gold Coast en Australie ont été conçus pour contribuer au corpus croissant de recherches fondées sur des données probantes portant sur la consommation et l'efficacité du cannabis.

CannTrust est l'heureux récipiendaire du prix « Meilleur producteur agréé de l'année » des Canadian Cannabis Awards 2018. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.canntrust.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, qui reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses, les convictions internes actuelles et les points de vue de CannTrust concernant des évènements futurs. Les informations prospectives et les énoncés prospectifs peuvent être identifié(e)s par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « s'attend à », « probable », « peut », « sera », « devrait », « a l'intention de », « prévoit », « potentiel », « proposé », « estime » et autres termes similaires, y compris les formes négatives et variations grammaticales de ceux-ci, ou par des déclarations indiquant que certaines conditions ou certains évènements « pourraient », « devraient » ou « vont » se produire, ou encore par des débats concernant les stratégies.

Les informations prospectives et les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses et les points de vue concernant des évènements futurs que la direction juge raisonnables en l'état. Les informations prospectives et les énoncés prospectifs comprennent des estimations, des plans, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des cibles, des directives ou d'autres énoncés qui ne sont pas des énoncés de fait. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés relatifs aux attentes internes, aux attentes à l'égard des volumes de production réels, des attentes à l'égard de la capacité de croissance future, des énoncés à l'égard de l'offre future de produits, des attentes quant à la légalisation future au Canada de produits comestibles à base de cannabis, à la réalisation de tout projet d'investissement ou de développement et à l'approbation de l'inscription auprès du NYSE des actions ordinaires de la Société. Les informations prospectives et les énoncés prospectifs comportent nécessairement des risques connus et inconnus, notamment, sans toutefois s'y limiter, les risques associés à la conjoncture économique générale ; aux évènements défavorables dans l'industrie ; à la perte de marchés ; aux évolutions législatives et réglementaires futures ; à l'incapacité d'obtenir suffisamment de capitaux de sources internes et externes, et/ou à l'incapacité d'obtenir un capital suffisant à des conditions favorables, ; au secteur canadien du cannabis en général ; à la capacité de CannTrust à mettre en oeuvre ses stratégies commerciales ; à la concurrence ; à une mauvaise récolte ; à l'approbation du NYSE et à d'autres risques.

Toute information prospective ou tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle elle/il est formulé(e) et, à moins que la loi ne l'exige, CannTrust n'est pas tenue de mettre à jour ni de revoir ses informations prospectives ou ses énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres. De nouveaux éléments peuvent faire surface de temps à autre et il est impossible pour CannTrust de prévoir l'ensemble de ces éléments. À la lecture de ces informations prospectives et de ces énoncés prospectifs, les lecteurs sont priés de garder à l'esprit les facteurs de risques et autres mises en garde stipulés dans la Fiche d'information annuelle (« Annual Information Form », AIF) de CannTrust, datée du 29 mars 2018, et déposée auprès des instances de régulations canadiennes compétentes en termes de valeurs mobilières sur SEDAR, à l'adresse http://www.sedar.com. Les facteurs de risques et autres facteurs consignés dans l'AIF pourraient entraîner des différences significatives entre les évènements ou résultats réels et ceux décrits dans les différents énoncés prospectifs.

La Bourse de Toronto (TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude du présent communiqué.

