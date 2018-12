AGC triple ses capacités de production biopharmaceutique aux États-Unis

- La société installe des bioréacteurs supplémentaires pour mammifères et construit un nouveau site pour agents microbiens - TOKYO, 18 décembre 2018 /PRNewswire/ -- AGC Inc., un chef de file mondial dans la fabrication de verre, de produits chimiques et de matériaux de haute technologie, a annoncé une vaste extension de sa filiale AGC Biologics, basée aux États-Unis et façonnier (CDMO) (*1) de la société.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201812171505/_prw_PI3fl_zX43347F.png

Photo : AGC Biologics, unité de fabrication de Seattle https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201812171505/_prw_PI1fl_lV4B1ChZ.png

Sur le site d'AGC Biologics à Seattle, les plans ont été finalisés pour installer douze bioréacteurs supplémentaires de 2 000 L, à usage unique, pour cellules de mammifères (*2) et construire de toutes nouvelles unités de façonnage spécialisées dans les agents microbiens. Les capacités actuelles d'AGC Biologics dans le domaine microbien sont en Europe et au Japon et ajouter le site de Seattle permettra également une plus grande couverture régionale sur les continents en matière de services microbiens. Une fois opérationnelle, l'unité d'AGC triplera ses capacités de production biopharmaceutique aux États-Unis. L'investissement total pour ce projet d'agrandissement est estimé à environ dix milliards de yens, les opérations à grande échelle devant débuter en juillet 2020.

Dans le cadre de sa politique de gestion « AGC plus », AGC Group s'attache à faire des activités relatives aux sciences de la vie l'une de ses initiatives stratégiques, afin de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 milliards de yens d'ici à 2025. AGC a mis en place des services de production et de vente en Europe et aux États-Unis à travers les acquisitions de Biomeva en 2016 et de CMC Biologics en 2017. Depuis lors, la société a cumulé de multiples investissements en équipements et en installations dans ses sites au Japon, en Europe et aux États-Unis.

AGC entend maintenir sa politique d'acquisition en fonction des opportunités et d'investissement en capital dans ses activités dans le synthétique et la biopharmaceutique, dont la demande devrait augmenter de façon notable au cours des prochaines années, pour continuer d'offrir à l'échelle mondiale une qualité et des services uniformes, du plus haut niveau, aux clients de chaque région. En optimisant les synergies entre ses sites, AGC maintiendra son objectif d'être une société qui contribue aux intérêts des sociétés pharmaceutiques, des patients et de la société en général.

Notes

(*1) Façonnier (CDMO) : entreprise sous contrat ou agissant au nom d'une autre entreprise pour prendre en charge la fabrication de produits, mais aussi pour élaborer des méthodes de fabrication.

(*2) Usage unique : réservoirs de culture qui utilisent un récipient jetable.

Information de référence

À propos d'AGC Group

AGC Inc. (siège social : Tokyo, président et PDG : Takuya Shimamura), la société mère d'AGC Group, est un fournisseur leader mondial de solutions de verre incluant le verre plat, le verre automobile et d'affichage, les produits chimiques, la céramique et d'autres matériaux et composants de haute technologie. S'appuyant sur plus d'un siècle d'innovations techniques, AGC Group développe une large gamme de produits de pointe. AGC Group emploie quelque 50 000 personnes dans le monde et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 500 milliards de yens, grâce à ses activités dans près de 30 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.agc.com/en