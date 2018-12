Allergan suspend ses ventes et retire son offre d'implants mammaires à enveloppe texturée sur les marchés européens





DUBLIN, 19 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Allergan plc (NYSE : AGN), l'une des plus grandes entreprises mondiales de produits biopharmaceutiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle a suspendu ses ventes de prothèses mammaires texturées et d'expandeurs tissulaires et qu'elle retire tous les stocks restant sur les marchés européens. La décision de retrait fait suite à une demande de rappel obligatoire émanant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), l'autorité française de réglementation. La suspension des ventes provient de l'expiration du marquage CE pour ces produits de l'entreprise.

Bien qu'Allergan soit en désaccord avec la requête de l'ANSM, elle collabore intégralement avec l'autorité. Allergan répond de la balance bénéfice-risque de ses implants mammaires. La demande de l'ANSM, et la mesure qui en découle, ne reposent sur aucune nouvelle preuve scientifiques à l'égard de ces produits. En outre, l'ANSM n'a pas identifié de risque immédiat pour la santé des femmes portant des implants mammaires à enveloppe texturée.

« Les implants mammaires jouent un rôle primordial pour la santé physique et psychologique des patientes. De nombreuses patientes considèrent que les prothèses mammaires texturées représentent une option essentielle pour les chirurgiens qui souhaitent trouver la solution adaptée à tous les besoins individuels », explique le Dr Michael Atlan, professeur agrégé à la Faculté de médecine Pierre et Marie Curie et chirurgien plasticien à l'hôpital Tenon (Assistance publique - Hôpitaux de Paris). « Il faut noter que le profil d'innocuité des implants mammaires à enveloppe texturée est connu et que le retrait chirurgical n'est pas recommandé sur la base de cette seule information, surtout si l'on tient compte des risques avérés que le retrait peut présenter pour les patientes. »

L'entreprise a hâte de participer au forum scientifique que l'ANSM a prévu pour le début février, et pendant lequel l'intégralité des données et des preuves scientifiques sur les implants mammaires à enveloppe texturée pourront être présentées et débattues en profondeur par toutes les parties prenantes.

« L'innocuité pour les patientes et la qualité des produits sont les priorités absolues d'Allergan. Allergan prend cette situation très au sérieux et s'engage à collaborer avec toutes les parties prenantes pour veiller à ce que celles-ci disposent des informations le plus à jour possible », a déclaré Charles Hugh-Jones, directeur médical chez Allergan. « Nous nous engageons à respecter strictement toutes les exigences réglementaires, à observer les preuves scientifiques les plus rigoureuses et les normes les plus élevées de l'industrie pour nos produits. »

Allergan va continuer à oeuvrer au renouvellement du marquage CE avec l'organisme notifié GMED et prévoit de lancer un appel afin de garantir aux patientes adéquates un accès aux produits recommandés par leurs chirurgiens.

Il faut souligner que les implants lisses d'Allergan ont vu leur marquage CE renouvelé par le GMED. Les implants lisses ne sont pas affectés et sont toujours commercialisés auprès des patientes. Il convient aussi de noter que les États-Unis n'exigent pas de marquage CE et qu'ils ne sont donc pas concernés par cette mesure.

