Nominations du conseil des ministres





QUÉBEC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Finances

M. Eric Stevenson est nommé, à compter du 7 janvier 2019, sous-ministre adjoint au ministère des Finances. M. Stevenson est avocat associé en droit des affaires au sein de la firme Lavery, de Billy.

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Mme Lucie Ste-Croix est nommée, à compter du 28 janvier 2019, sous-ministre associée au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Mme Ste-Croix est directrice générale du bureau de la mise en marché des bois à ce ministère.

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

M. Alain Dupont est nommé, à compter du 28 janvier 2019, sous-ministre adjoint par intérim au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. M. Dupont est directeur général de la participation et des partenariats à ce ministère.

Ministère du Tourisme

M. Francis Paradis est nommé sous-ministre par intérim du ministère du Tourisme. M. Paradis est sous-ministre adjoint à ce ministère.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

M. Sylvain Lemieux est nommé, à compter du 20 décembre 2018, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. M. Lemieux est président?directeur général adjoint et président-directeur général par intérim de ce centre.

Commission municipale du Québec

M. Denis Michaud est nommé de nouveau membre et vice-président de la Commission municipale du Québec.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

M. Pierre Hamelin est nommé, à compter du 7 janvier 2019, vice-président de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. M. Hamelin est administrateur d'État affecté au Secrétariat aux emplois supérieurs du ministère du Conseil exécutif.

M. Yves Vézina est nommé, à compter du 20 décembre 2018, vice-président de cette commission. M. Vézina est directeur des architectures, de la relation client et des investissements à cette même commission.

Régie de l'énergie

M. Jocelin Dumas est nommé, à compter du 3 janvier 2019, régisseur et président de la Régie de l'énergie. M. Dumas est administrateur d'État affecté au Centre de recherche industrielle du Québec.

Société québécoise des infrastructures

M. Guy Boilard est nommé de nouveau vice-président de la Société québécoise des infrastructures.

Tribunal administratif du travail

M. Gaëtan Breton est désigné, à compter du 3 janvier 2019, vice-président du Tribunal administratif du travail. M. Breton est membre de ce tribunal.

M. Guy Roy est nommé de nouveau membre de ce tribunal.

Comité de rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales

M. Guy Lemay est nommé membre et président du Comité de rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

MM. Clément D'Astous et Yves Morin sont nommés membres de ce comité.

Télé-université

Mme Josée Bélanger est nommée membre du conseil d'administration de Télé?université.

Université du Québec à Rimouski

MM. Francis Belzile et Benoît Desbiens sont nommés membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

Université du Québec à Trois-Rivières

MM. Louis Gendron, Yves Lachapelle et Benoit Lavigne ainsi que Mmes Lucie Lorrain et Catherine Parissier-Potiez sont nommés membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

M. Christian Linard est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de cette université.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 17:20 et diffusé par :