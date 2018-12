Virtuozzo nomme Alex Fine chef de la direction de la société





Ce leader chevronné dans le secteur mondial des TI est appelé à favoriser la croissance de Virtuozzo sur de nouveaux marchés

SEATTLE, 19 décembre 2018 /CNW/ - Virtuozzo, important fournisseur de logiciels de virtualisation depuis 18 ans, annonce la nomination d'Alex Fine au poste de chef de la direction. Fort de ses antécédents au sein de sociétés mondiales de haute technologie, notamment CloudBlue, Ingram Micro, Odin et Parallels, où il a entraîné la croissance du chiffre d'affaires, Alex Fine rejoint Virtuozzo à un moment charnière alors que la société fait son entrée sur le marché des infrastructures hyperconvergées (HCI) avec sa très attendue Virtuozzo Infrastructure Platform (plateforme d'infrastructure Virtuozzo).

Alex Fine a commenté : « Virtuozzo connaît depuis plusieurs années un grand succès en offrant aux fournisseurs de services du monde entier des solutions de virtualisation et de stockage définies par logiciel, et nous entendons continuer à servir ce segment en innovant davantage. Dans la même veine, nous assistons également à une évolution constante du type d'infrastructure informatique que choisissent de nombreuses entreprises pour exécuter les applications métier clés si bien que nous adaptons notre feuille de route en mettant l'accent surtout sur la satisfaction des nouvelles attentes des clients. »

D'après les estimations de MarketsandMarketstm, le marché des infrastructures hyperconvergées augmentera de 43,6 % par an, d'ici 2022, pour atteindre 12,6 milliards de dollars US. « Notre plateforme d'infrastructure Virtuozzo fournira une hyperconvergence du calcul, du stockage et du réseautage virtuel, et ce, en une pile unique, avec gestion unifiée et soutien mutualisé, afin que les services informatiques puissent bâtir en nuage ou virtuellement, sur du matériel standard, une infrastructure de centre de données, échelonnable et hautes performances, pour réduire leurs coûts et favoriser la croissance de leur activité », affirme le chef de la direction reprenant son propos.

Vétéran de longue date de la famille de sociétés Parallels, Alex Fine s'est vu confié en départ, en 2006, la gestion de la nouvelle division Parallels Desktop en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. Plus tard, il s'est chargé de l'expansion commerciale de Parallels en Afrique, où il a entraîné une croissance notable du chiffre d'affaires alors que la société s'est transformée sous la marque Odin. Après l'acquisition d'Odin par Ingram Micro, Alex est resté au sein de l'équipe d'Odin, en tant que directeur des ventes dans la région EMEA, jusqu'à son arrivée chez Virtuozzo.

À propos de Virtuozzo

Virtuozzo fournit une technologie intégrée de virtualisation et de stockage définie par logiciel qui améliore les performances et l'efficacité économique des centres de données dans le monde entier. Première société à monétiser les charges conteneur il y a près de 20 ans, Virtuozzo compte aujourd'hui plus de cinq millions de conteneurs en production et demeure un leader visionnaire et contributeur auprès de nombreux projets influents de source ouverte, notamment OpenVZ, KVM, OpenStack, CNCF et OCI. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.virtuozzo.com.

