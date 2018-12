Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC): le second tour des élections présidentielles à Madagascar est terminé





Le 19 décembre à 17 heures les bureaux ont été fermés sur l'ile de Madagascar. L'ancien président Marc Ravalomanana et un outré ancien président de transition Andry Rajoelina s'affrontaient dans un duel final qui a attiré plus de 9 millions d'électeurs inscrits, a confirmé la Haute Cour constitutionnelle (HCC) de Madagascar lors de l'annonce du résultat final du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 7 novembre.

Avant même l'annonce des résultats officiels, un des candidats Marc Ravalomanana a déclaré ne pas reconnaître les résultats des élections, «Si je ne les accepte pas, aucun malgache ne le fera. Je ne suis pas le seul, - a dit Ravalomanana, - selon 24h Mada (https://www.facebook.com/24hMada/videos/2191552311106619/ ). Certains experts notent que cette déclaration peut provoquer une crise politique dans le pays.

Andry Rajoelina a remporté la première place au premier tour des élections. Selon les résultats du vote du 7 novembre, il a reçu 39,23% des voix vote. Dans son programme électoral, composé de 13 points, le politicien de 44 ans a appelé à la protection de l'environnement, l'approvisionnement en énergie, la lutte contre la corruption, le développement de l'éducation, de la culture, des sports et de la santé, ainsi que la création de nouvelles entreprises industrielles et des emplois. Marc Ravalomanana avait recueilli 35,35% des voix au premier tour.

CENI promet d'annoncer le gagnant dans la période du 26 décembre au 1er janvier.

