Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie plus de 2,3 M$ pour l'aménagement d'un complexe municipal à Port-Daniel-Gascons





PORT-DANIEL-GASCONS, QC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à l'amélioration des infrastructures de Port?Daniel-Gascons en investissant plus de 2,3 M$ pour la conversion de l'aréna en complexe municipal polyvalent.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, confirme cette aide financière gouvernementale provenant du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM). La Municipalité complétera le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant près de 3,3 M$.

Citations :

« Je sais à quel point de telles contributions financières sont importantes, particulièrement pour les petites municipalités. Le gouvernement du Québec s'engage à travailler de concert avec ses partenaires municipaux pour créer des milieux de vie agréables, prospères et durables. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La modernisation des infrastructures municipales contribue au maintien de services publics de qualité et, dans le cas du projet annoncé aujourd'hui, à la sécurité des employés. Je suis fière que notre gouvernement pose des gestes significatifs en faveur du développement socioéconomique de la Gaspésie. »

Marie?Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Cette annonce était très attendue par la Municipalité de Port-Daniel?Gascons. Je salue cet investissement qui permettra de combler un important manque d'espace et, surtout, d'offrir aux employés municipaux un milieu de travail sécuritaire et performant. »

Sylvain Roy, député de Bonaventure

« Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec pour l'aide financière accordée à notre Municipalité pour la conversion de notre ancien aréna. Cette importante contribution nous permet d'aller de l'avant dans nos projets d'amélioration de nos infrastructures municipales. »

Henri Grenier, maire de la Municipalité de Port?Daniel-Gascons

Faits saillants :

Le nouveau bâtiment sera divisé en trois parties, soit une caserne de pompiers, un garage municipal et une aire d'entreposage pour le service des travaux publics.

L'aide financière de 2 301 950 $ provient du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM) , qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens.

qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens. Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 14,3 G$ qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 16:07 et diffusé par :