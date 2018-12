CleverTap et SonyLIV s'associent pour améliorer l'expérience utilisateur grâce aux notifications poussées vidéo





- SonyLIV devient la première plateforme de télévision par contournement (TPC) en Inde à tirer parti de cette fonctionnalité - SAN FRANCISCO, 19 décembre 2018 /CNW/ - CleverTap, l'une des principales plateformes de marketing mobile, a annoncé aujourd'hui que SonyLIV, l'une des principales plateformes de TPC haut de gamme de l'Inde, exploite sa technologie pour intégrer la puissance des médias riches aux notifications poussées, ce qui en fait une pionnière dans le secteur de la TPC. La plus récente mise à jour de SonyLIV permettra aux utilisateurs de visionner des aperçus vidéo dans les notifications poussées, et ce, même sur un écran verrouillé. Grâce à des liens profonds qui orientent les utilisateurs vers un contenu particulier, SonyLIV vise à offrir aux utilisateurs une expérience transparente de visionnement des vidéos. Jusqu'à présent, les résultats de cette technologie ont été passionnants, avec des taux de clics trois fois plus élevés, des durées de séance de visionnement accrues ainsi que des temps de visionnement supérieurs à la moyenne.

En tirant parti de la fonctionnalité « segmentation psychographique » ( Psychographic Segmentation ) de CleverTap, une première dans l'industrie, SonyLIV est capable de traiter des millions de points de données à l'échelle de sa base d'utilisateurs pour déterminer les intérêts prédominants de l'audience. SonyLIV établit une correspondance efficace entre les vidéos de la plateforme et les préférences de chaque utilisateur en déterminant la propension ou l'affinité des utilisateurs envers une catégorie spécifique par rapport aux autres. Ainsi, chaque utilisateur reçoit des suggestions de vidéo contextualisées et pertinentes.

Avec CleverTap, SonyLIV comprend mieux les utilisateurs en se fondant sur le comportement passé et actuel de ceux-ci lorsqu'ils utilisent l'application. Grâce à des campagnes d'engagement des utilisateurs hyperpersonnalisés et opportunes, SonyLIV est en mesure d'informer les utilisateurs sur les derniers contenus ajoutés, de les informer des événements en direct, d'encourager les abonnements payants et de reconquérir les utilisateurs inactifs.

Uday Sodhi, responsable des affaires numériques, Sony Pictures Network India , a déclaré : « SonyLIV est une pionnière dans le secteur de la TPC et a été la première plateforme de vidéo sur demande à être lancée en Inde. Chez SonyLIV, nous avons repoussé les limites du secteur de la TPC. Être capable de promouvoir le contenu le plus pertinent au bon moment et au bon utilisateur, par l'intermédiaire de la vidéo, est quelque chose qui nous enthousiasme. Avec l'augmentation de l'utilisation des iPhone et de la capacité d'utiliser des médias riches, nous pouvons rendre les notifications poussées plus intuitives, et chaque campagne plus convaincante pour l'utilisateur final. Cela nous aidera à mobiliser plus efficacement nos utilisateurs et à offrir la meilleure expérience client possible. »

Sunil Thomas, chef de la direction de CleverTap , a déclaré : « alors que la TPC change les habitudes de consommation des spectateurs et fait éclater la notion "d'heures de grande écoute" pour laisser la place au visionnement à tout moment, le contexte et la pertinence deviennent des facteurs essentiels lorsque vient le temps de choisir le contenu que l'on veut visionner. Nous sommes ravis de travailler avec le personnel de la plateforme SonyLIV sur leur feuille de route en matière d'innovation pour les aider à rendre leur contenu plus accessible et pertinent. Grâce à la segmentation psychographique, on a observé des conversions cinq fois plus élevées chez certains clients par opposition à l'envoi de messages non contextuels. En utilisant intelligemment la science des données et l'apprentissage machine, nous sommes convaincus que SonyLIV peut créer efficacement des expériences incroyables et hautement personnalisées pour ses clients. »

À propos de CleverTap

CleverTap aide les marques grand public à conserver leurs utilisateurs à vie. Il s'agit d'une puissante solution de marketing mobile qui rassemble, sur une seule et même plateforme centralisée, les données des utilisateurs provenant de sources en ligne et hors ligne. Chaque jour, des milliers de marques tirent parti des modèles d'apprentissage machine de CleverTap pour orchestrer des stratégies différenciées d'engagement client, aidant ainsi les spécialistes en marketing à stimuler la croissance de leurs différents canaux. CleverTap contribue également à l'établissement de précieuses relations client grâce à des connaissances pouvant être exploitées en temps réel à l'appui de la création d'expériences client exceptionnelles.

Plus de 8 000 applications et sites Web à l'échelle mondiale d'entreprises comme Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, Cleartrip, BookMyShow et DealsPlus, utilisent CleverTap pour créer des expériences favorisant la rétention des utilisateurs. Pour voir comment les entreprises de toutes tailles établissent des relations plus fructueuses avec leur clientèle, consultez notre page « clients ».

CleverTap mène ses activités depuis San Francisco, New York, Londres, Singapour, Mumbai et Bengaluru. CleverTap bénéficie du soutien de grandes sociétés de capitaux à risque, dont Accel et Sequoia. Pour en savoir plus, rendez-vous à clevertap.comou suivez-nous sur Facebook et Twitter .

À propos de SonyLIV

SonyLIV est le premier service de vidéo sur demande haut de gamme offert par Sony Pictures Networks (SPN) qui offre un engagement multiécran aux utilisateurs sur tous les appareils. Lancée en janvier 2013, la plateforme permet aux utilisateurs de découvrir 20 ans de riche contenu à partir des canaux de Sony Pictures Networks Pvt. Ltd. La plateforme offre également une vaste gamme de films, une solide programmation d'événements liés aux sports, aux spectacles, à la musique et aux critiques de produits.

Avec plus de 81,1 millions de téléchargements jusqu'à maintenant, la plateforme SonyLIV est la première parmi ses concurrents à proposer un contenu de qualité original exclusif. Véritable pionnière dans son domaine, la plateforme SonyLIV a lancé la toute première émission originale en Inde exclusive à la plateforme en ligne. Grâce à #LoveBytes, la plateforme est devenue la première plateforme de vidéo sur demande numérique du pays à proposer une innovation de cette nature. La diffusion en continu du plus grand tournoi de soccer, la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018, a fait de la plateforme SonyLIV la destination en ligne la plus prisée des amateurs de soccer. SonyLIV a également retransmis en direct les matchs de l'équipe indienne de cricket en Afrique du Sud et en Angleterre et tout est prêt pour les matchs de l'équipe indienne en Australie en novembre 2018.

SonyLIV dispose d'un large éventail de contenu en anglais avec des émissions primées comme The Good Doctor, Mr. Mercedes, Damages, Counterpart et plus encore. La plateforme SonyLIV a récemment été nommée « l'application la plus divertissante » de Google Play pour 2018. www.sonyliv.com

Personnes-ressources pour les médias

Ketan Pandit

Relations publiques pour CleverTap

ketan@clevertap.com

Sneha Iyer

Relations publiques pour SonyLIV

sneha.iyer@setindia.com

