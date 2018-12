La Garde côtière canadienne est prête à effectuer des opérations de déglaçage sur les Grands Lacs, pour relier les voies navigables





SARNIA, ON, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, la Garde côtière canadienne a donné des précisions sur la prochaine saison de déglaçage. Sur les Grands Lacs, les opérations de déglaçage sont conduites par la Garde côtière canadienne et la Garde côtière des États-Unis, qui travaillent ensemble en équipe.

Bien que la Voie maritime du Saint-Laurent, le canal Welland et les écluses de Sault Ste. Marie sont fermés durant les mois d'hiver, la navigation demeure active dans les Grands Lacs et les voies interlacustres - le lac Érié, la rivière Détroit, le lac Sainte-Claire, la rivière Sainte-Claire, le lac Huron, la rivière Ste-Marie et la baie Georgienne. La Garde côtière canadienne a deux brise-glaces affectés aux Grands Lacs pour toute la saison hivernale : le NGCC Griffon et le NGCC Samuel Risley.

Soutien au déglaçage offert par la Garde côtière canadienne à partir de la rive

Les agents de notre Centre des opérations régionales de Montréal coordonnent les demandes de déglaçage avec les secteurs de la Garde côtière américaine de Detroit et de Sault Ste. Marie. Les représentants de l'industrie communiquent avec les représentants de la Garde côtière par des appels opérationnels quotidiens. Durant ces appels, des spécialistes du Service des glaces d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) fournissent des renseignements aux transporteurs des deux pays sur l'étendue, la concentration et l'épaisseur des glaces. De plus amples renseignements sur l'état des glaces dans la région sont également recueillis par voie aérienne lors de missions de reconnaissance des glaces à l'aide d'hélicoptères de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière des États-Unis.

Les officiers des Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de Sarnia et de Prescott sont en contact avec les navigateurs 24 heures sur 24 afin de leur fournir de l'information, de gérer le trafic maritime, et de répondre aux demandes d'aide. Les opérations hivernales de recherche et de sauvetage maritimes sont coordonnées par le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton. Les brise-glaces de la Garde côtière et d'autres navires peuvent être appelés à prêter assistance au besoin. Un aéronef du ministère de la Défense nationale ou de la Garde côtière américaine peut aussi être utilisé pour des opérations de recherche et de sauvetage, le cas échéant.

Fonctions supplémentaires de la Garde côtière sur les voies navigables pendant les mois d'hiver

En plus d'offrir à leurs clients des services de déglaçage, la Garde côtière canadienne et la Garde côtière des États-Unis s'efforcent de prévenir la formation d'embâcles et d'empêcher les inondations dans les collectivités côtières. Les problèmes surviennent lorsque la glace s'accumule et bloque l'écoulement d'une rivière. Cette obstruction, connue sous le nom d'embâcle ou de bouchon de glace, peut causer une inondation lorsque l'eau s'accumule et déborde sur les berges. Les navires de la Garde côtière sont également prêts à intervenir en cas d'incidents environnementaux ou autres situations humanitaires ou urgentes. Tous les utilisateurs de la surface glacée doivent planifier soigneusement leurs activités sur la glace, faire preuve de prudence sur la glace et éviter les voies de navigation et les opérations de déglaçage. Il se peut que les pistes de glace brisée et fragmentée laissées par les brise-glaces ou les navires commerciaux ne gèlent pas immédiatement. Cela peut entraîner des conditions dangereuses pour les utilisateurs de la glace. De plus, la neige fraîchement tombée camouflera les pistes laissées par les navires. L'état des glaces non sécuritaire peut persister bien après que les brise-glaces aient quitté la zone.

« La Garde côtière canadienne joue un rôle essentiel dans le soutien du commerce maritime, de l'activité économique et des emplois liés à l'industrie du transport maritime dans la voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Le cargo peut ainsi se déplacer, réapprovisionnant l'industrie en marchandises dont elle a le plus besoin. Nous le faisons pour fournir aux collectivités la sécurité, les marchandises, l'énergie et les ressources d'urgence dont elles ont besoin tout au long de l'hiver. Nos équipes et notre personnel expérimentés aident également les collectivités et les particuliers en matière de lutte contre les inondations. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires et les collectivités pour la prochaine saison de déglaçage des Grands Lacs. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Avec des volumes de cargo sur la Voie maritime du Saint-Laurent ayant atteint 9 % l'an dernier, et déjà 4 % à ce jour cette année, le transport maritime facilite la croissance économique de la région. Ces livraisons permettent aux sociétés minières et énergétiques de mener leurs opérations de la façon la plus rentable et la plus efficiente possible, préservant ainsi les emplois dans leurs collectivités. Il s'agit d'un important service gouvernemental, financé par les droits payés par l'industrie, qui aide les économies du Canada et des États-Unis. Nous avons hâte de travailler avec la Garde côtière pour nous assurer que les ressources adéquates sont en place alors que débute le programme d'hiver. »

Bruce Burrows, président, Chambre de commerce maritime du Canada

Le service de déglaçage fourni par la Garde côtière est un catalyseur économique. Le déglaçage constitue un important service gouvernemental qui aide les économies du Canada et des États-Unis. À la fois le NGCC Griffon et le NGCC Samuel Risley ont fait récemment l'objet d'importants travaux de radoub pour assurer qu'ils peuvent mener à bien leur mission de déglaçage durant cet hiver.

En 2017-2018, au sud du 60e, dans le centre et à l'est du Canada, la Garde côtière canadienne est intervenue pour répondre à 1252 demandes de déglaçage. L'hiver dernier a été l'une des saisons de déglaçage les plus exigeantes à ce jour sur les Grands Lacs. Les deux gardes côtières ont directement porté assistance à 637 navires en transit sur les Grands Lacs.

, la Garde côtière canadienne est intervenue pour répondre à 1252 demandes de déglaçage. L'hiver dernier a été l'une des saisons de déglaçage les plus exigeantes à ce jour sur les Grands Lacs. Les deux gardes côtières ont directement porté assistance à 637 navires en transit sur les Grands Lacs. Entre le 20 décembre 2017 et le 7 mai 2018 (dernier jour de déglaçage), le NGCC Griffon et le NGCC Samuel Risley ont parcouru 27,302 kilomètres pour escorter des navires commerciaux à travers les glaces, dégager les routes de navigation et déglacer les ports des Grands Lacs.

La Garde côtière canadienne est prête à effectuer des opérations de déglaçage sur les Grands Lacs, pour relier les voies navigables

De quelle manière est-ce que la Garde côtière canadienne appuie l'économie en assurant la sécurité des routes de transport maritime

Selon la Chambre de commerce maritime, la navigation commerciale sur la voie navigable des Grands Lacs et du Saint-Laurent représente une activité économique d'une valeur de 60 milliards de dollars canadiens et 329 000 emplois au Canada et aux États-Unis.

Le déglaçage est un important service gouvernemental, financé par les droits payés par l'industrie, qui aide les économies du Canada et des États-Unis. Dans cette région, les gardes côtières du Canada et des États-Unis travaillent en équipe, fournissant de l'assistance aux navires de charge commerciaux pour qu'ils puissent se déplacer au travers des eaux couvertes de glace, réapprovisionnant l'industrie avec des marchandises dont elle a le plus besoin. En portant assistance aux navires, les deux gardes côtières jouent un rôle important en fournissant aux collectivités la sécurité, les marchandises, l'énergie et les ressources d'urgence nécessaires tout au long de l'hiver.

Le déglaçage offert par la Garde côtière est souvent essentiel dans les dernières semaines avant que ne se termine la saison de navigation dans la voie maritime du Saint-Laurent, à la fin de décembre, afin que les fabricants d'acier puissent stocker des matières premières pour leurs opérations hivernales et que les agriculteurs puissent exporter vers les marchés mondiaux.

À la suite des travaux de radoub, les navires de la Garde côtière canadienne Griffon et Samuel Risley sont prêts pour le déglaçage des Grands Lacs

D'importants travaux de radoub et d'entretien ont été récemment achevés sur le NGCC Griffon et le NGCC Samuel Risley et les deux navires basés dans les Grands Lacs sont prêts pour la prochaine saison de déglaçage. Le NGCC Griffon a été mis en cale sèche aux chantiers de Verreault Navigation de Les Méchins (Québec). Les travaux ont inclus la révision des quatre génératrices de propulsion principales, la révision de deux génératrices de service et la certification du système de commande de la propulsion du navire. Le radoub du NGCC Samuel Risley a été effectué à la base de la Garde côtière canadienne de Parry Sound (Ontario). Parmi les améliorations apportées au navire, mentionnons la révision du moteur principal numéro un, le remplacement d'un compresseur d'air et l'entretien annuel.

