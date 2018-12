Recyclage du verre : la poudre de verre reconnue comme ajout cimentaire dans la norme CSA-A3000-18





MONTRÉAL, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Éco Entreprises Québec (ÉEQ) et la Société des alcools du Québec (SAQ) accueillent avec grande satisfaction la reconnaissance de la poudre de verre comme ajout cimentaire par le Groupe CSA. Cette importante décision permettra de donner une deuxième vie au verre issu de la collecte sélective.

La récente publication de la nouvelle édition de la norme CSA-A3000-18, Compendium de matériaux cimentaires, offrira aux donneurs d'ordres une assurance de la qualité standardisée lorsqu'ils choisiront d'utiliser cet écomatériau novateur dans leurs ouvrages de béton. De plus, cette norme contribuera à la reconnaissance et à la consolidation d'une expertise de pointe déjà bien ancrée au Québec.

Pour la SAQ, cette avancée résulte des efforts consentis par une multitude d'acteurs pour donner une seconde vie au verre. « La SAQ contribue depuis maintenant près de 15 ans à la Chaire SAQ de valorisation du verre dans les matériaux de l'Université de Sherbrooke dont le travail vise à développer des débouchées pour le verre récupéré. La nouvelle norme CSA-A3000-18 est un accomplissement qui mènera toute l'équipe de professionnels et d'étudiants encore plus loin », a souligné madame Catherine Dagenais, présidente-directrice générale de la Société des alcools du Québec.

Pour le professeur Arezki Tagnit-Hamou, titulaire de la Chaire SAQ de valorisation du verre dans les matériaux, il s'agit d'une avancée historique. « Le travail sans relâche des étudiants et l'engagement inestimable des partenaires de la Chaire ont été récompensés par l'élaboration de cette norme qui fera date », a-t-il affirmé.

L'Université de Sherbrooke est fière de contribuer aux avancées en recherche de pointe dans le domaine de la valorisation du verre dans les matériaux. « Cette chaire a des retombées majeures pour le développement de connaissances depuis 2004 et les travaux de l'équipe du professeur Tagnit-Hamou viennent renforcer la position de chef de file de l'UdeS en matière de recherche sur le béton, l'environnement et le développement durable », a tenu à souligner le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, le professeur Jean-Pierre Perreault.

Depuis plusieurs années, ÉEQ encourage et appuie les initiatives de recyclage du verre, notamment par le biais du plan Verre l'innovation. La présidente-directrice-générale de ÉEQ, madame Maryse Vermette, a insisté sur l'importance que cette reconnaissance aura sur l'économie circulaire. « Cette normalisation de la poudre de verre en tant qu'ajout cimentaire développera indéniablement les marchés pour les contenants de verre que les citoyens déposent dans leur bac chaque semaine », a-t-elle mentionné.

Rappelons que la poudre de verre est un ajout qui entre dans la composition du béton. Elle peut être utilisée dans une multitude d'infrastructures et d'équipements : trottoirs, parcs de planche à roulettes, bancs de parc, murs antibruit, etc. On l'utilise principalement en mélange avec les ingrédients traditionnels pour la fabrication de béton. Elle offre ainsi une meilleure résistance, une imperméabilité supérieure et une diminution des gaz à effet de serre par mètre cube de béton produit.

La reconnaissance du Groupe CSA arrive à point pour l'industrie du recyclage qui a connu une année 2018 marquée par divers enjeux et problématiques. « Après de très nombreux rebondissements, en 2018, dans notre industrie, nous sommes très heureux de finir l'année avec une bonne nouvelle. En continuant de travailler collectivement, nous avons confiance de trouver une solution pour 100 % du verre en 2019! » a conclu madame Vermette.

