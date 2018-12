Avis aux médias - Le ministre Blair fera une annonce de financement





OTTAWA, le 19 déc. 2018 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, Ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, fera une annonce reliée au fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes, en plus des fonds destinés aux services de police de la ville de Toronto et à la ville de Toronto.

Après l'annonce, le ministre Blair répondra aux questions des médias.

Date

Le jeudi 20 décembre 2018

Heure

11 h (HNE)

Lieu

Hôtel de ville Toronto

100, rue Queen Ouest

Toronto (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. La carte d'identité avec photo doit être visible en tout temps.

