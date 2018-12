Les Québécois voyageront au Québec pendant la période des Fêtes





QUÉBEC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Plus de la moitié des voyageurs québécois visiteront le Québec au cours de la période des Fêtes. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, lors du dévoilement des résultats d'un sondage réalisé par le ministère du Tourisme sur les intentions de voyage des Québécois, des Canadiens et des Américains durant la période des Fêtes.

Parmi les Québécois sondés, 53 % ont l'intention de séjourner au moins une nuit hors de leur lieu de résidence. De ce nombre, 54 % visiteront le Québec, classant ainsi la province loin devant les États-Unis (14 %), l'Ontario (12 %) et les destinations soleil (11 %). Le Québec est, par ailleurs, la destination vacances envisagée par 9 % des Ontariens, 4 % des Néo-Brunswickois et 2 % des Américains.

Ces données proviennent d'un sondage réalisé du 3 au 9 décembre 2018 auprès de 1 500 répondants en provenance du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et des régions américaines de l'Atlantique-Centre et de la Nouvelle-Angleterre.

Citation :

« Le Québec possède des atouts majeurs pour continuer d'émerveiller les Québécois et d'attirer sur son territoire les visiteurs d'ailleurs. Que ce soit pour faire des activités en famille ou entre amis, il est possible de profiter à longueur d'année d'une offre touristique variée et complémentaire dans toutes les régions du Québec. La beauté des paysages d'ici jumelée à une multitude d'attraits fait assurément du Québec une destination de choix pour les vacances des Fêtes. Je suis convaincue que les touristes qui choisiront le Québec se souviendront longtemps de leur voyage. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et députée de Berthier

Faits saillants :

Le voyage type qu'effectueront les Québécois :

sera d'une durée d'environ 4,4 nuits à l'extérieur de leur domicile;



se fera majoritairement en couple;



comprendra probablement, pour ceux voyageant au Québec, une visite des régions touristiques suivantes : Québec (32 %), les Laurentides (17 %), Montréal (14 %), Charlevoix (9 %) ou les Cantons-de-l'Est (8 %).

Les voyageurs américains demeureront majoritairement aux États-Unis pour la période des Fêtes, tout comme ceux de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, qui se déplaceront sur leur territoire respectif.

Les voyageurs américains sont ceux qui prévoient dépenser le plus (730 $), suivis par ceux de l'Ontario (585 $), du Québec (470 $) et du Nouveau-Brunswick (450 $).

(585 $), du Québec (470 $) et du Nouveau-Brunswick (450 $). Les voyageurs québécois estiment que leurs dépenses seront plus élevées pour un séjour aux États-Unis (700 $) ou dans les destinations soleil (1 200 $) que pour un voyage au Québec (206 $).

Pour tous les voyageurs, la principale raison du déplacement est la visite de parents et d'amis.

Lien connexe :

Tableau synthèse des résultats

