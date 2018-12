Maison Lémerveil Suzanne Vachon - Les ministres McCann, Carmant et Julien annoncent la pérennisation du financement de l'organisme





QUÉBEC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Charlesbourg, monsieur Jonatan Julien, ont annoncé aujourd'hui un financement récurrent annuel de plus de 1,66 M$ octroyé au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS) pour le financement de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon (MLSV), ainsi qu'un montant additionnel récurrent de 200 000 $ pour soutenir les activités du volet Centre de jour.

Rappelons que la MLSV est le fruit d'un partenariat entre l'organisme Laura Lémerveil, voué au mieux-être des enfants vivant une situation de handicaps multiples et sévères et de leur famille, et la Fondation Famille Jules-Dallaire, qui a mis sa propriété familiale à la disposition du projet. En plus d'être soutenue par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CIUSSS, la MLSV peut également compter sur l'expertise du CHU de Québec - Université Laval, notamment grâce à une entente de prêt de service, afin d'assurer un meilleur continuum de soins entre le Centre mère-enfant Soleil et ses intervenants.

Citations :

« Cet appui à la MLSV témoigne de notre souci d'offrir aux enfants en fin de vie ou gravement malades et à leur famille le meilleur accès possible à des soins palliatifs et à des services de répit. Nous avons à coeur de soutenir un tel organisme et de consolider sa présence dans la collectivité par un financement à la hauteur de ses besoins, et ce, pour plusieurs années. Je désire également témoigner toute ma gratitude à l'ensemble des partenaires du projet, notamment l'équipe de Laura Lémerveil, la Fondation Famille Jules-Dallaire, de même que le CIUSSS et le CHU de Québec - Université Laval, pour ne nommer que ceux-là, pour leur engagement au bénéfice de nombreuses personnes qui vivent des moments difficiles. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis vraiment ravi de ce soutien à long terme accordé à un projet aussi porteur pour notre société. Ainsi, de tels services seront maintenant accessibles pour toute la population de l'Est du Québec et continueront de l'être pour les années à venir, grâce à l'expertise et au dévouement de l'équipe de Laura Lémerveil et à la générosité de la famille Dallaire, avec l'appui de notre gouvernement, de nos équipes du CIUSSS et du CHU de Québec - Université Laval et de l'ensemble de la communauté. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« La consolidation du financement de cet organisme exceptionnel me tient beaucoup à coeur, de même qu'à l'ensemble de la population de la circonscription de Charlesbourg, qui est très fière de cette initiative locale mise au service de la collectivité québécoise. À cet égard, je tiens à saluer le courage et l'engagement de madame Sandra Lambert, la fondatrice de Laura Lémerveil, de même que ses précieux partenaires de la Fondation Famille Jules-Dallaire, qui ont su mobiliser toute la communauté autour de ce grand projet empreint de solidarité et d'humanité, consacré aux enfants et aux familles, un projet à l'image de ce Québec que nous voulons bâtir ensemble. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Charlesbourg

Faits saillants :

La MLSV, qui a ouvert ses portes en avril 2018, a bénéficié pour sa première année de fonctionnement d'un montant de 1 660 660 $, accordé au CIUSSS. L'annonce d'aujourd'hui vient donc confirmer le renouvellement de cet appui financier, de même que le financement récurrent supplémentaire de 200 000 $ pour le volet Centre de jour, pour les années à venir, en plus d'une indexation annuelle de l'ordre de celle qui est accordée aux centres d'hébergement et de soins de longue durée.

La MLSV se veut un milieu familial et chaleureux où l'accomplissement est prôné tout au long du parcours de vie, la philosophie de l'Approche Lémerveil étant au coeur des pratiques et de l'infrastructure de ce service.

