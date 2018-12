Air Canada annonce un remaniement à la haute direction





Michael Rousseau est nommé chef de la direction adjoint et chef des affaires financières;

Craig Landry est nommé vice-président général - Exploitation

MONTRÉAL, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael Rousseau au nouveau poste de chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières, et celle de Craig Landry au poste de vice-président général - Exploitation, nominations qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019. MM. Rousseau et Landry travaillent tous deux à Montréal et relèvent de Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

« Je suis très heureux d'annoncer la nomination de deux membres de notre équipe de direction chevronnée à de nouveaux postes, alors que nous continuons de réaliser nos ambitions sur la scène internationale. La nomination de Mike vient souligner son rôle important et hautement stratégique dans notre transformation fructueuse opérée au cours de la dernière décennie. Il assumera des responsabilités accrues dans le cadre de plusieurs de nos grands projets et secteurs d'activités. La nomination de Craig illustre bien sa contribution importante dans de nombreux secteurs de notre entreprise depuis deux décennies. Grâce à sa connaissance de presque tous les aspects de nos activités, il jouera un rôle de leader clé pour nous permettre d'intensifier nos efforts en vue d'assurer une exploitation de calibre mondial dans les 220 marchés que nous desservons sur six continents », a déclaré M. Rovinescu.

En tant que chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières, en plus de ses responsabilités actuelles, M. Rousseau supervisera plusieurs grands projets et secteurs d'activités, notamment Air Canada Rouge, dont le président relèvera désormais directement de lui. À titre de vice-président général et chef des Affaires financières, il assume à l'heure actuelle la responsabilité de la gestion de la stratégie financière globale de l'entreprise, notamment tous les aspects de l'information et de la planification financières, de la relation avec les investisseurs, des opérations de trésorerie et de contrôle, de la fiscalité, de l'administration des retraites, de la vérification interne, de l'approvisionnement et des biens immobiliers. En 2017, M. Rousseau a été nommé « directeur financier canadien de l'année » par Dirigeants financiers internationaux du Canada (FEI Canada), PwC Canada et Robert Half.

En tant que vice-président général - Exploitation, M. Landry supervisera tous les aspects liés à une exploitation sécuritaire, fiable et efficace à l'échelle mondiale du réseau d'Air Canada. Il sera également responsable des Opérations aériennes, du Contrôle de l'exploitation réseau, de Maintenance Air Canada et de l'Ingénierie, de l'Exploitation internationale, du Service en vol, de la Planification et de l'Affectation des équipages, des Aéroports, des Centres de services, des Relations clientèle et de Vacances Air Canada. Actuellement premier vice-président - Optimisation du chiffre d'affaires, M. Landry a auparavant occupé divers postes à la haute direction d'Air Canada et assumait la responsabilité globale de divers aspects de notre groupe commercial, notamment la croissance du chiffre d'affaires mondial, la gestion de la capacité, la tarification, les ventes, la distribution des produits, le secteur mondial des voyages d'agrément, le marketing, le produit, la marque, le commerce électronique, l'analytique et les communications marketing. Il a précédemment occupé des postes de haut rang à Aéroplan (Aimia), une entreprise de fidélisation et d'analyse de données.

