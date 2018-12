JA Solar fournit les modules pour le premier projet solaire biface mono PERC à verre double de 3 MW du Brésil





BEIJING, 19 décembre 2018 /CNW/ - JA Solar Holdings Co., Ltd., l'un des plus grands fabricants au monde de produits photovoltaïques haute performance, annonce qu'il fournira la totalité des modules bifaces mono PERC à verre double pour la centrale solaire de 3 MW de SolarGrid au Brésil. Il s'agit du premier projet solaire de nature biface à verre double dans ce pays. De plus, ce projet marque l'avènement des modules bifaces PERC à verre double de la société au sein du marché brésilien, ce qui est important pour le développement de l'énergie verte au pays, compte tenu de la puissance de sortie plus élevée et de la meilleure tolérance de charge mécanique du produit.

Situé à Minas Gerais, le projet est développé et construit par SolarGrid Energia, un promoteur de nouvelle énergie reconnu au Brésil. Abondamment baigné de soleil, le Brésil est en bonne posture pour établir des centrales énergétiques photovoltaïques. Cependant, le climat semi-aride et les températures élevées enregistrées durant l'été font en sorte que le rendement des modules photovoltaïques est soumis à des exigences strictes. JA Solar est le détenteur des principaux droits de propriété intellectuelle et brevets associés à sa technologie PERC. Ce faisant, les produits solaires de JA Solar affichent une excellente qualité et une performance supérieure en matière de production d'énergie. Les modules utilisés pour ce projet solaire incorporent des cellules solaires bifaces PERC à haut rendement ainsi qu'une solide structure de verre double assurant une puissance de sortie et une production d'électricité stables dans une région caractérisée par un climat aussi extrême.

De plus, les modules bifaces PERC à verre double de JA Solar servant à ce projet solaire disposent de moniteurs parallèles monoaxiaux, ce qui peut faire valoir la production d'électricité des modules bifaces et la hausse substantielle de la puissance de sortie du système. La centrale solaire devrait produire 7,1 millions de kWh d'électricité par année et réduire les émissions de dioxyde de carbone de 5 284 tonnes par année. Fonctionnant dans les mêmes conditions environnementales, les modules bifaces mono PERC à verre double de JA peuvent produire 9,5 % de plus d'électricité en comparaison aux modules mono PERC à face unique.

M. Baofang JIN, président et chef de la direction de JA Solar, déclare : « Nous estimons que la collaboration avec SolarGrid et les modules bifaces mono PERC à haute performance que nous fournirons pour la centrale solaire représentent un développement majeur pour les futurs projets photovoltaïques au Brésil. Qui plus est, le déploiement de produits solaires à rendement élevé peut servir de référence solide pour le développement de projets au Brésil et dans d'autres pays de l'Amérique latine. JA Solar continuera de mettre l'accent sur la conception de produits photovoltaïques à haut rendement et de contribuer au développement de la nouvelle énergie dans le monde. »

