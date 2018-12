Invitation aux médias - Conférence de presse concernant Oleotek





THETFORD MINES, QC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, accompagnée de la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours et du secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, M. David Lametti, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant Oleotek.

Date : Le jeudi 20 décembre 2018



Heure : 13 h



Endroit : Oleotek

835, rue Mooney Ouest

Thetford Mines (Québec) G6G 0A5

